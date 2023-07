La légende de Coronation Street Bruce Jones qui a joué Les Battersby semble méconnaissable maintenant qu’il retrouve la star des pavés

Les fans de CORONATION Street étaient ravis après que deux des acteurs les plus emblématiques du feuilleton se soient réunis pour la première fois en plus de 16 ans.

L’ancienne légende des pavés Bruce Jones, qui a joué le fainéant Les Battersby entre 1997 et 2007, a ravi les fans lorsqu’il a révélé qu’il avait récemment eu une réunion impromptue avec l’actrice de Hayley Cropper Julie Hesmondhalgh.

Bruce, maintenant âgé de 70 ans, s’est rendu sur Twitter pour partager un instantané de ses retrouvailles avec Julie – plus de 16 ans après leur dernière rencontre.

Sous-titrant une photo d’eux posant l’un à côté de l’autre, Bruce a écrit: « Alors hier, je suis tombé sur cette charmante dame @juliehes, c’était génial de vous voir après 16 ans! #corrie @itvcorrie #hayley #les.

Les fans ont afflué vers la section des commentaires sous la photo pour partager leur joie de voir les anciens ennemis à l’écran se réunir.

L’un d’eux a écrit : « Une photo brillante. Nous n’aurions jamais vu Les et Hayley aussi amicaux, bien sûr.

Tandis qu’un autre écrivait : « 2 légendes de Corrie ! Brillant! »

Un troisième a ajouté : « Quelle photo fantastique ! 2 légendes absolues !”

Avec un quatrième jailli: « Belle photo de vous deux. »

Bruce Jones et Julie – qui jouaient l’adorable copropriétaire d’un café – sont encore souvent considérés comme deux des stars les plus légendaires du feuilleton et figurent actuellement en bonne place dans la rediffusion d’ITV3 du classique Coronation Street.

Le couple n’a pas été vu ensemble comme leurs personnages depuis que Brice a quitté le feuilleton en 2007.

Julie a joué dans Corrie à partir de 1998 et est partie en 2013, période pendant laquelle elle a joué le premier personnage transsexuel dans un feuilleton britannique.

Cela vient après que The Sun a révélé que Bruce avait décroché son premier rôle depuis qu’il avait été exclu de Corrie.

Bruce a signé un contrat d’une valeur de 20 000 £ pour jouer dans La Belle et la Bête ce Noël.

Une source a déclaré en exclusivité à The Sun Online : « Bruce n’a pas été en tournée depuis des lustres mais il a hâte de reprendre la route.

« Il est payé environ 20 000 £ pour le concert et il vaut chaque centime – les gens ont hâte de le revoir en live ! »