La légende de Comic Relief recevra le prix spécial de reconnaissance des NTA

HE est un pilier de la télévision britannique depuis près de 50 ans, il n’est donc pas étonnant que les National Television Awards aient choisi Sir Lenny Henry pour recevoir leur meilleur gong, le Special Recognition Award.

Je peux révéler que le comédien de Brummie sera honoré lors de la cérémonie de ce soir, et une foule de personnalités lui rendront hommage lors d’un message vidéo émouvant.

Sir Lenny Henry est au prix de reconnaissance spéciale aux National Television Awards[/caption]

Parmi eux, Whoopi Goldberg, qui déclare : « Si vous voulez savoir à quoi ressemble un super-héros, jetez un œil à Sir Lenny Henry.

La cérémonie à l’Ovo Arena, Wembley, sera diffusée en direct à des millions de personnes sur ITV, et un initié de l’émission a déclaré : « Lenny sera vraiment touché par les messages et il n’y aura pas un œil sec dans la maison.

“Il est une telle légende de la télévision et mérite les éloges qu’il est sur le point de recevoir – le prix de reconnaissance spéciale est toujours une partie spéciale de la soirée.”

Les lauréats précédents incluent Sir Billy Connolly, Sir David Jason, Sir David Attenborough, Graham Norton, Joanna Lumley et la légende de Corrie Julie Goodyear, la première lauréate du prix en 1995.

Lenny s’est fait un nom dans l’émission New Faces des années 70, puis a décroché des rôles dans des émissions marquantes, notamment Tiswas et Three Of A Kind.

Il a ensuite animé sa propre série de sketchs comiques et, en 1985, lui et le scénariste et réalisateur de Love Actually Richard Curtis ont cofondé Comic Relief, qui a levé plus d’un milliard de livres sterling, comme en témoigne le titre de chevalier de Lenny en 2015 pour ses services au théâtre et à la charité.

Il a également été un pionnier de la diversité et de la représentation, plus récemment en jouant dans la série Prime Video à gros budget The Lord Of The Rings: The Rings Of Power, car presque aucun acteur noir n’avait auparavant joué dans des superproductions fantastiques de haut niveau.

Le mois dernier, Lenny a déclaré: «Ils n’ont aucun mal à croire en un dragon, mais ils ont du mal à croire qu’une personne noire puisse être membre de la cour, ou qu’une personne noire puisse être un hobbit ou un elfe.





« En fait, les conteurs peuvent faire ce qu’ils veulent, parce qu’ils sont des conteurs. Dans la réinvention de ces histoires d’il y a 1 000 ans, elles ne font pas partie du canon que tout le monde connaît, il s’agit d’une réinvention et d’un re-tissage de l’histoire.

Lenny sera certainement au centre de l’histoire ce soir aux NTA.

Et il y aura une grande fête au Premier Inn après, c’est sûr.

DU COURONNEMENT… À LA COURONNE

TRISTAN GEMMILL est pratiquement méconnaissable de son habituel renard argenté dans ce nouveau cliché du tournage de The Crown.

Il est surtout connu pour avoir joué Robert Preston de Coronation Street, un chef qui a fréquenté la propriétaire du Bistro Michelle Connor, joué par la star de Strictly Kym Marsh.

Tristan Gemmill est pratiquement méconnaissable de son habituel renard argenté dans ce nouveau cliché du tournage de The Crown[/caption]

Tristan est surtout connu pour avoir joué Robert Preston de Coronation Street[/caption]

Mais Tristan est monté dans le monde avec un rôle plus royal dans la sixième sortie du drame à succès de Netflix.

Il incarne Timothy Laurence qui a épousé la princesse Anne en 1992.

C’est clairement un rôle à teindre.

NOEL EST CHANCEUR MASQUE

Si l’animateur de Bake Off, Noel Fielding, trouve que le monde des tartes et des gâteaux est rassis, il peut toujours appeler son ami improbable David Suchet pour une soirée folle.

La bande dessinée a rencontré l’acteur Poirot en 2015 alors qu’ils étaient tous les deux dans le drame Sky Arts The Dali And The Cooper.

Noel a déclaré: «Il jouait Salvador Dali, je jouais Alice Cooper et nous avons juste commencé à traîner.

« Nous sommes sortis prendre le thé et avons découvert que nous aimions tous les deux la lutte mexicaine.

« Il y a de la lutte mexicaine à Shoreditch (East London).

C’est incroyable, et vous pouvez aller porter des masques de lutte – et personne ne sait qui vous êtes.

“Donc, nous sommes allés à la lutte mexicaine ensemble.”

Il a ajouté, lors de l’émission Sky Max Never Mind The Buzzcocks hier soir: “À un moment donné de la nuit, ils permettent à deux des spectateurs d’entrer et de combattre deux lutteurs – nous sommes donc en train de nous entraîner.”

Les mouvements de Noel pourraient surpasser la poignée de main d’Hollywood.

Accorder E4 diffusera les Rated Awards – la première cérémonie britannique pour la musique noire – plus tard ce mois-ci. Big Zuu et Julie Adenuga animeront, avec des performances alignées d’Arrdee et de Mme Banks. Rendez-vous le mardi 25 octobre à 22h.

C’EST SOLEIL CHELSEA ‘N’ SAND

LE casting glamour de Made In Chelsea troquera le doom et la morosité britannique pendant un mois dans Bali baigné de soleil.

Les favoris, dont Miles Nazaire et Ruby Adler, se rendront au paradis indonésien la semaine prochaine pour filmer une nouvelle série hivernale de l’émission.

Ruby Adler fera partie de Made In Chelsea: Bali qui devrait être diffusé cette année, juste avant le retour de Winter Love Island d’ITV2 en Afrique du Sud[/caption]

Made In Chelsea: Bali devrait être diffusé cette année, juste avant le retour de Winter Love Island d’ITV2 en Afrique du Sud.

Un initié a déclaré: “Alors que cet hiver s’annonce plus misérable que jamais, il n’y a sûrement pas trop de belles personnes qui prennent le soleil en maillot de bain étriqué?”

Depuis 2014, l’émission E4 a filmé des émissions spéciales saisonnières à New York, Los Angeles, France, Ibiza, Croatie, Buenos Aires et Majorque.

Bon travail si tu peux l’obtenir!