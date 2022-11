La légende de Celebrity Gogglebox devrait revenir sur le canapé pour la prochaine série

Roman Kemp de CELEBRITY Gogglebox a taquiné que lui et son célèbre père Martin reviendraient pour une autre série.

Le DJ de Capital Radio, 29 ans, et la star du Spandau Ballet, 61 ans, sont les favoris de l’émission Channel 4 depuis leur première apparition en 2019.

Canal 4

Roman Kemp a taquiné qu’il serait de retour sur nos écrans pour la prochaine série de Celebrity Gogglebox[/caption] Getty

Le Capital DJ a félicité son célèbre père pour l’avoir aidé dans ses batailles de santé mentale[/caption] Getty

Roman – qui s’est associé à Uber Eats pour créer Mindful Mouthful, un guide audio de pleine conscience qui vise à amener les gens dans un état serein avant de s’asseoir pour manger – a annoncé qu’ils seraient de retour pour la prochaine série.

S’adressant exclusivement à The Sun pour la campagne du mois de la santé masculine Uber Eats, Roman a déclaré: «Nous serions honorés de refaire Celebrity Gogglebox.

“Quand nous l’avons fait la première fois, ils ne sélectionnent les gens que pour une saison, puis ils les éliminent parce qu’ils sont ennuyeux, alors nous pensions que nous serions dans cette catégorie, mais cela a continué.

“C’est une de ces relations où vous attendez jusqu’en avril ou mai, et vous recevez cet appel téléphonique, et ils vous demandent si vous voulez le faire et vous dites oui.”

EN SAVOIR PLUS SUR LE KEMP ROMAIN LA CONQUÊTE ROMAINE Roman Kemp approfondira son traumatisme personnel pour le deuxième documentaire de la BBC ‘SAUVÉ MA VIE’ Je suis une célébrité m’a sauvé la vie d’une dépression invalidante, déclare Roman Kemp

Roman, qui a été ouvert sur ses propres problèmes de santé mentale, a admis que sa dépression est quelque chose qui “vivra avec lui pour toujours”, mais a révélé que son père avait aidé à changer ma vie avec un conseil.

“Ma dépression est quelque chose qui m’accompagnera pour toujours et il s’agit de gérer vos bons et vos mauvais jours”, nous a dit Roman.

“En ce qui concerne la pleine conscience, mes parents m’ont toujours appris la gratitude et si j’ai des moments où ça devient un peu trop, alors je regarde autour de moi et je suis reconnaissant pour ce que j’ai.

“Mon père, il me donne tout le temps des conseils, il m’a toujours dit une chose, ce qui m’a toujours inquiété.





“J’ai toujours peur de la vie qui m’attend et il dit toujours qu’il y a une chose que je devrais faire et dit que c’est quelque chose qu’il aurait aimé faire.

“Il a dit que lorsqu’il était au Spandau Ballet, il obtiendrait un record numéro un ou un record du top 10 ou un record du top cinq et a dit que tout ce sur quoi ils se concentraient était la prochaine chose ou le prochain record.

“Quand j’y pense, la principale chose que je veux pouvoir faire, c’est quand j’ai fait quelque chose de bien ou quand quelque chose de bien s’est produit dans ma vie, je veux en profiter.

“Je ne veux pas penser à la prochaine chose, tu devrais les célébrer et vivre dans l’instant.”

Parallèlement à la thérapie, la star de la radio populaire a déclaré que l’équilibrage de ses déclencheurs l’avait aidé à gérer sa vie quotidienne.

“La mauvaise chose, c’est qu’on dit aux gens, c’est que tous les problèmes de santé mentale peuvent être résolus en allant chez le thérapeute, j’irai chez le thérapeute pour le reste de ma vie”, a déclaré la star de I’m A Celeb.

“Je suppose que je serai sous antidépresseurs pour le reste de ma vie et ça va, c’est une partie de moi avec laquelle j’apprends à gérer”,

“Il s’agit de déclencheurs, de quel type de semaine avez-vous, que pouvez-vous annuler et que pouvez-vous déplacer pour vous garder aussi heureux que possible.

“La santé mentale est relative à la personne, ce que je traverse peut ne sembler rien à quelqu’un d’autre, mais pour quelqu’un d’autre, ce qu’il traverse peut ne sembler rien pour moi, aucun suicide ou urgence de santé mentale n’est le même, nous ‘ re dans nos propres têtes.

Malgré son incroyable succès, le favori de la télévision a déclaré qu’il devait encore se pincer parfois lorsqu’il réalisait tout le chemin parcouru.

“Je suis une fraude complète, à la fin de la journée, tout le monde a le syndrome de l’imposteur”, a déclaré Roman.

“Si vous vivez dans une grande ville, vous pensez à quel but je donne à la terre et c’est normal, mais il s’agit de regarder ce que vous réalisez.

“Je préfère revenir sur les cinq dernières années et revenir sur les choses que j’ai faites et accomplies.”

Parlant des idées préconçues des gens à son sujet, Roman a ajouté: “Je n’ai pas vraiment de nerfs parce que j’ai eu affaire à des gens de l’école ou quelque chose comme ça, où il y a toujours eu un préjugé avec moi avant de me rencontrer, je pense que quand vous traverser que vous n’avez rien à perdre, donc il ne sert à rien d’être nerveux.

La star a admis que la pleine conscience est devenue une partie importante de sa vie, affirmant qu’il essaie de “s’ancrer” et d’utiliser tous ses sens pour s’imprégner de son environnement.

La star promeut une alimentation consciente qui a fait ses preuves pour faciliter la digestion, réduire le stress et améliorer le goût de nos aliments.

Parlant de la campagne, Roman a déclaré: «L’alimentation et la santé mentale vont de pair, en particulier avec les émotions, être capable de lier un état d’esprit positif à ce que vous mangez est si important. J’ai faim, si j’ai cinq minutes avant de manger pour faire une séance de pleine conscience, je suis tout à fait d’accord.

«Quand j’ai été à des moments bas de ma vie, votre régime alimentaire va partout.

“Si ma maison est propre, alors mon esprit est propre.”

L’étude a révélé que seulement 11 % des hommes savent ce qu’est l’alimentation consciente par définition, tandis qu’Uber Eats a révélé que 54 % de la nation s’est récemment sentie très stressée et épuisée.

En savoir plus sur le soleil SERIAL-SLY ? Chaque propriétaire d’iPhone est invité à vérifier les codes cachés dans le numéro de modèle LOI DE LA JUNGLE Les fans de I’m A Celeb partagent leurs inquiétudes quant au fait que la star “veut” après la ligne de “réparation” du procès

Plus des deux cinquièmes ont du mal à se déconnecter après le travail, avec 74 pour cent. s’engager dans des habitudes alimentaires insensées telles que manger directement du réfrigérateur.

Le guide, créé en partenariat avec un expert en pleine conscience, vise à aider les Britanniques à se mettre dans un état serein avant l’arrivée de leurs plats à emporter,

Mindful Mouthful est disponible en streaming gratuitement sur toutes les principales plateformes de streaming.

Getty

Getty