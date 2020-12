Dame Barbara Windsor, mieux connue pour ses rôles dans EastEnders et les films Carry On, est décédée à l’âge de 83 ans, a déclaré son mari.

L’une des stars du divertissement les plus appréciées de Grande-Bretagne, elle a d’abord trouvé la gloire dans son rôle de blonde plantureuse dans les films Carry On et est devenue plus tard un nom connu en jouant Peggy Mitchell, la propriétaire de la hache de guerre de la reine Vic dans le feuilleton de la BBC EastEnders.

Dame Barbara a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014 et a rendu les nouvelles publiques en 2018.

Elle est décédée jeudi à 20 h 35 dans une maison de retraite de Londres, a déclaré son mari Scott Mitchell.

Il a déclaré que les dernières semaines de l’actrice chérie étaient « typiques de la façon dont elle a vécu sa vie » et « pleines d’humour, de drame et d’esprit combatif jusqu’à la fin ».

M. Mitchell a déclaré: « Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.

« Moi-même, sa famille et ses amis, nous nous souviendrons de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et du divertissement qu’elle a offert à tant de milliers d’autres au cours de sa carrière .

« Les dernières semaines de Barbara étaient typiques de la façon dont elle vivait sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’au bout.

« Ce n’était pas la fin que Barbara ou toute autre personne vivant avec cette maladie très cruelle méritait. Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie et en essayant toujours d’aider les autres en sensibilisant aussi longtemps qu’elle le pourrait.

M. Mitchell, qui aux côtés de sa femme a fait campagne pour une meilleure prise en charge de la démence de la part du gouvernement, a ajouté: « La démence / Alzheimer reste le tueur numéro un au Royaume-Uni. Bien qu’en ces temps difficiles, j’exhorte le premier ministre, son gouvernement et les autres partis à être fidèles à leurs promesses antérieures et à investir davantage dans la recherche et les soins sur la démence et la maladie d’Alzheimer.

« Merci à tous les médecins, infirmières et soignants qui sont des anges de la maison de soins pour votre gentillesse et votre attention envers Barbara et moi tout au long de son séjour avec vous. Vous êtes mes héros.

« Et ma gratitude envers notre famille, nos amis et tout le monde dans les médias et le grand public pour tous les bons voeux et le soutien chaleureux qui ont été montrés à Barbara au cours des dernières années au cours de sa maladie. Barbara a profondément apprécié cela.

À la fin de son émouvant hommage, M. Mitchell a déclaré: «Puissiez-vous reposer en paix maintenant mon précieux Barreau. J’ai perdu ma femme, ma meilleure amie et mon âme sœur et mon cœur ou ma vie ne ressentiront jamais la même chose sans toi.

«Je ne ferai plus aucune déclaration et j’ai maintenant besoin de temps pour pleurer cette douloureuse perte personnelle.

Dame Barbara a fait ses débuts en tant que Peggy en 1994 et est rapidement devenue l’un des personnages les plus appréciés du petit écran en criant aux buveurs voyous de « sortir de mon pub! ».

C’est devenu le rôle déterminant de sa carrière et a vu sa star aux côtés de Ross Kemp et Steve McFadden dans le rôle de ses fils fictifs Grant et Phil, avec feu Mike Reid comme son mari à l’écran Frank Butcher.

Le personnage a quitté nos écrans en 2003 lorsque Dame Barbara a pris un congé sabbatique pour des raisons médicales après avoir été diagnostiquée avec le virus Epstein-Barr, mais elle est revenue en tant que série régulière en 2005.

En 2009, Dame Barbara a annoncé qu’elle quitterait à nouveau le feuilleton afin de passer plus de temps avec son mari Scott, qu’elle a épousé en 2000.

Elle est revenue pour des apparitions dans le feuilleton au cours des prochaines années, mais en 2016, elle a joué Peggy pour la dernière fois.

Ses dernières scènes ont été diffusées en mai de cette année alors que le pilier de Walford s’est suicidé après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale.

Avant de devenir synonyme d’Albert Square, Dame Barbara a ravi les fans de Carry On avec ses représentations d’une « fille du bon temps », apparaissant dans neuf films d’une série connue pour son humour de débauche.

Elle est apparue pour la première fois dans Carry On Spying en 1964, avec son dernier rôle au cinéma dans Carry On Dick en 1974.

L’une des scènes les plus célèbres de Dame Barbara a eu lieu dans Carry On Camping en 1969, lorsque son haut de bikini s’est envolé au milieu d’une classe d’exercice.

L’actrice a été nommée dame dans la liste des honneurs du Nouvel An 2016 pour ses services à la charité et au divertissement.

Dame Barbara et son mari ont fait campagne pour sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer après son diagnostic.

En août de cette année, Mitchell a déclaré que sa femme avait été transférée dans une maison de retraite à Londres.