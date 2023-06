La légende de Brookside semble méconnaissable alors qu’elle rejoint Coronation Street en tant qu’héroïnomane

La légende de BROOKSIDE, Claire Sweeney, semble méconnaissable alors qu’elle rejoint Coronation Street en tant qu’héroïnomane.

Le nouveau rôle – en tant que maman morte de Tyrone Dobbs, Cassie Plummer – a été un soulagement pour Claire après avoir lutté pour un travail d’acteur majeur ces dernières années.

TVI

Claire Sweeney semble méconnaissable alors qu’elle rejoint Coronation Street[/caption] TVI

La légende de Brookside incarne Cassie, la fille d’Evelyn Plummer[/caption] Pennsylvanie

Claire a généralement l’air beaucoup plus glamour que Cassie[/caption]

Lors de sa première conversation depuis qu’elle a rejoint le feuilleton, elle a déclaré lors d’une conférence de presse à Corrie à quel point travailler sur les célèbres pavés était un rêve devenu réalité.

« J’ai passé les dernières années à faire de petits morceaux – un peu sur Benidorm, Scarborough, un drame que j’ai filmé l’année dernière, pas des parties massives, mais je voulais revenir et faire du très bon jeu d’acteur », a-t-elle déclaré.

« Je n’ai jamais rêvé de Corrie. Iain [Macleod, Corrie executive producer] m’a donné une chance.

« Il faut juste qu’une seule personne croie en toi et dise ‘ouais, tu peux le faire. Donnez-lui une chance. Et je suis tellement reconnaissant pour cela.

Elle a ajouté: « Je suis une mère célibataire, avec mon fils Jackson de huit ans et mes décisions ne sont pas seulement basées sur l’amour de ce que je fais, elles sont basées sur la stabilité pour moi et mon fils.

«J’ai 52 ans maintenant et pour cela, non seulement c’est le meilleur savon pour moi, non seulement elle est un rôle merveilleux, travaillant avec Maureen et Alan et toutes ces personnes merveilleuses, qui ont besoin de stabilité.

« Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Je ne prends jamais rien pour acquis dans ce métier. Mais juste pour avoir cette stabilité pendant un certain temps aussi. C’est juste venu au bon moment aussi.

« Je vais avoir mes week-ends complets avec mon garçon maintenant, ce qui est charmant. »

Mais le passage d’une star glamour du West End à une toxicomane terne qui fait une overdose lors de sa première apparition dans Weatherfield n’a pas été sans défis.

Claire a dit : « Je ne suis pas vaniteuse. Je suis actrice, le premier jour de tournage sur les pavés une des figurants comme tu m’as dit ‘Oh, on ne s’est pas reconnu’ et un plein ‘génial !’ c’est comme ça que je voulais être, je veux je veux qu’elle soit si loin de moi.

« Dès que je mets les vêtements, les leggings, les converses et la casquette, j’ai l’air vraiment rugueux, je deviens en quelque sorte ce personnage.

« Et ce serait intéressant de voir si elle finit par devenir un peu glamour si elle s’arrange, je ne sais pas encore si loin.

« Je pense que c’est absolument génial en tant qu’actrice, vous voulez juste être assez éloigné de vous-même. Et elle l’est certainement.

Elle a ajouté : « Julita qui m’a maquillée, elle est magnifique. Elle mettait du bleu, du bleu sur mon visage et du violet et rose et elle suivait en quelque sorte ma rosacée, puis le noir sous les yeux.

« Ils ont fait un travail fantastique. Aussi avec mes cheveux, elle les a huilés, elle a pulvérisé du noir sur les racines. Et aussi, je dois me faire enlever les ongles aujourd’hui – et en tant que Scouser, me faire enlever les ongles et les cils, c’est assez traumatisant !

« Donc, elle est vraiment, vraiment dépouillée. Vous savez, la conception du maquillage. Ils ont fait un travail fantastique sur juste vous savez, me faisant paraître aussi dur que n’importe quoi et travaillant ce qui est là avec la rosacée et tout.

Claire a également taquiné comment Cassie allait faire bouger les choses sur les pavés et exposer le mensonge de longue date de maman Evelyn selon lequel sa fille était décédée en Afrique du Sud.

Les téléspectateurs se rendront compte que toutes les absences inexpliquées d’Evelyn seront liées à Cassie.

« J’aime Cassie et j’espère que le public l’aime autant que moi », a déclaré Claire.

« Elle est vulnérable. Elle est troublée. Elle a des problèmes. Elle a de gros problèmes. Et pendant que je lis les scripts, je veux en quelque sorte qu’elle se débrouille parce que nous aimons tous Tyrone – c’est difficile parce que je suis aussi fan et en tant que fan, nous aimons tous Tyrone, et vous pas voulez-vous quelque chose pour le contrarier?

« Alors, je lis les scripts et je pense » S’il vous plaît, réglez-vous, Cassie, démêlez-vous « . Vous savez.

« C’est bon voir un côté différent d’Evelyn ainsi qu’une mère aussi – attention, elle le décrit avec Tyrone comme sa grand-mère.

« Elle est troublée. Elle est fougueuse. Elle va causer des problèmes sur les pavés. C’est un canon lâche, mais elle est aussi vulnérable.

L’actrice a ajouté : « C’est une toxicomane. Et c’est ce qui la rend si imprévisible, et un canon lâche et elle a vraiment de grandes intentions d’aller mieux et d’être avec la famille, mais c’est une toxicomane et c’est vraiment triste.

« Evelyn entretient une relation avec Cassie depuis un certain temps, et les gens ne le savent pas. Et Evelyn la soutient et l’aide de temps à autre. Et puis elle arrive, elle veut voir Tyrone, elle veut se laver, elle veut s’impliquer dans la famille, elle a besoin d’une maman.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

« C’est une fille dure. Elle a fait le tour du pâté de maisons, elle a eu des problèmes. Mais il y a une vulnérabilité chez elle où elle a besoin d’une maman, et sa maman peut l’aider. Alors, elle vient chercher de l’aide.

Claire fera ses débuts sur Coronation Street le 28 juin.