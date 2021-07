La légende de Brookside Michael Starke revient officiellement à Hollyoaks après une apparition en tant qu’invité

La légende de BROOKSIDE, Michael Starke, revient à Hollyoaks après son bref passage dans le feuilleton le mois dernier.

En mai, The Sun Online a révélé que l’acteur vétéran, 63 ans, s’était décroché un rôle dans l’émission Channel 4 pour deux épisodes en tant que chauffeur de taxi.

Photos de citron vert

La légende de Brookside Michael Starke est sur le point de revenir à Hollyoaks après être apparue dans l’émission le mois dernier[/caption]

Michael est surtout connu pour avoir joué Thomas ‘Sinbad’ Sweeney dans le feuilleton Merseyside, ainsi que pour son passage d’un an sur Corrie en tant que propriétaire du magasin de kebab Jerry Morton.

Le 3 juin 2021, la star est de nouveau revenue sur nos écrans en tant que chauffeur de taxi pour escorter Darren Osborne et Nancy Fox lors de leur rendez-vous romantique.

Il a certainement fait une impression durable car il a été rapporté que son alter-ego revenait au village de Hollyoaks pour d’autres épisodes dans les semaines à venir.

Selon le Métro newsletter, son prochain passage dans le feuilleton sera « tout aussi mouvementé » et il y a une « possibilité que le personnage devienne récurrent en tant que personnage de comédie bien-aimé ».

Rex

Michael est surtout connu pour son rôle de Sinbad dans Brookside[/caption]

Photos de citron vert

Michael sera de retour au village de Hollyoaks en tant que chauffeur de taxi[/caption]

Michael, qui a joué le rôle du laveur de vitres à Brookside de 1984 à 2000, est plus qu’enthousiasmé par son retour car cela pourrait mener à de plus grandes choses au programme.

Lors d’une précédente conversation avec la publication, Michael a avoué: « C’était la bonne chose à propos de Brookside, c’était juste au coin de la rue.

« C’est comme ça que Sinbad a commencé, c’était juste un personnage récurrent mais petit à petit il est devenu plus central et j’ai fini par rester 16 ans! »

Le personnage de Michael, Sinbad, a été impliqué dans une série d’histoires choquantes au fil des ans.

Télévision Mersey

Michael a joué dans Brookside en tant que Sinbad de 1984 à 2000[/caption]

Certains incluent qu’il a été laissé partiellement sourd après avoir été attaqué par un gang de racistes, et également accusé d’avoir abusé d’un jeune garçon appelé Andrew qu’il a rencontré dans une école pour sourds.

Bien que l’adorable voyou ait été déclaré non coupable, il a décidé de quitter le clos pour l’aider à passer à autre chose que les allégations préjudiciables.

Après avoir quitté Brookside, Michael est apparu dans un certain nombre de pantomimes, dont Cendrillon et Aladdin.

Puis, en 2007, il a décroché un rôle dans Coronation Street d’ITV en tant que père célibataire Jerry Morton.

Rex

Michael a également joué le propriétaire du magasin de kebab Jerry Morton à Corrie[/caption]





Jerry et le reste de sa famille ont quitté les Cobbles un an plus tard.

Depuis lors, Michael est apparu dans un certain nombre de comédies musicales du West End telles que Hairspray et Sister Act the musical.

Il est revenu à soapland en 2014 après être apparu dans Doctors.

Michael est également apparu dans Benidorm, Casualty et The Virtues.