Barry Williams, candidat à « Danse avec les stars », partage quelques secrets sur son mariage durable avec sa femme.

La star de « Brady Bunch », 69 ans, est mariée à Tina Mahina depuis plus de six ans, et ils sont ensemble depuis dix ans.

« Je pense que nous pourrions simplement prendre une page du livre de Disney et en faire votre princesse », a déclaré Williams à Fox News Digital sur le tapis rouge de « Danse avec les stars ».

BARRY WILLIAMS, 69 ANS, CONCURRENT DE « DANSE AVEC LES STARS », DÉCRIT UNE ROUTINE D’ENTRAÎNEMENT INTENSE : « JE SUIS UNE CASE DE PANIER »

La femme de Williams est une chanteuse, comédienne et danseuse polynésienne, et il a parlé de ce que sa femme pensait de sa participation au populaire concours de danse.

« Ma femme est à la maison en train de pratiquer des pas de danse pour que… à mon retour, nous puissions réserver une croisière dans un endroit doté d’une salle de bal. »

Williams et sa partenaire danseuse professionnelle Peta Murgatroyd ont interprété une danse jazz sur « He’s a Tramp » de « Lady and the Tramp ». Lui et Murgatroyd ont reçu une note de 18 points pour leur routine de jazz lors de la soirée thématique spéciale Disney100 de mardi.

Depuis le lancement de la saison 32 de « Danse avec les stars », Williams a obtenu un immense soutien, notamment de la part de ses co-stars de « Brady Bunch ».

REGARDER : LA LÉGENDE DE « BRADY BUNCH », BARRY WILLIAMS, PARTAGE LA CLÉ D’UN MARIAGE RÉUSSI : « FAITES D’ELLE VOTRE PRINCESSE »

Susan Olsen, qui est surtout connue pour son rôle de Cindy, la plus jeune enfant de Brady, encourageait Williams depuis le public. Il a noté que d’autres visages familiers de l’équipe « Brady Bunch » viendraient apporter leur soutien dans les semaines à venir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

BARRY WILLIAMS, STAR DE « THE BRADY BUNCH », PARLE DES « ANNÉES TRÈS INTENSES » QU’IL A VICU DANS LA SÉRIE QUAND ADOLESCENT

« Susan est également là ce soir pour me soutenir. … Elle est la première Brady à venir, même s’il y en aura d’autres », a déclaré Williams à Fox News Digital. « Christopher Knight viendra, mon frère ‘Brady’. »

REGARDER : BARRY WILLIAMS, STAR DE « THE BRADY BUNCH », SUR UN ENTRAÎNEMENT INTENSE « DWTS » : « JE SUIS UNE CASE DE PANIER »

Williams a déclaré que le soutien d’Olsen comptait pour le monde entier et a déclaré qu’il appréciait leur amitié au fil des ans.

BARRY WILLIAMS, STAR DE « BRADY BUNCH », RÉFLÉCHIT SUR LES LIENS AVEC SA FAMILLE TV : « NOUS NOUS PROTÉGONS LES AUTRES »

« Nous avons été amis et continuons de l’être toute notre vie. … J’aurais été déçu si elle ne l’avait pas fait », a ri Williams. « Mais ça me fait vraiment du bien de savoir qu’elle était là et qu’elle nous encourageait. Très excitée, très engagée. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« The Brady Bunch » a été diffusé pendant cinq saisons sur ABC de 1969 à 1974, et son succès a donné naissance à de nombreux titres dérivés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Danse avec les stars » est diffusé en direct le mardi à 8h/7h sur ABC et Disney+.