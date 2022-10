La légende de Big Brother soutient Alison Hammond pour avoir présenté le travail car il est révélé que Vick Hope et Emily Atack sont en lice

Une légende de BIG Brother a soutenu l’ancienne candidate Alison Hammond pour le travail de présentation alors que la série revient sur les écrans.

Il a été révélé que le présentateur de radio Vick Hope et la comédienne Emily Atack sont déjà en lice pour le nouveau rôle.

Rex

Getty

Emily Atack a également été mise en lice pour le rôle[/caption]

Cependant, la légendaire star de Big Brother, Kate Lawler, a soutenu la campagne pour amener Alison, 47 ans, devant la caméra.

La personnalité de la télévision Kate, 42 ans, qui a participé à la série de 2002 aux côtés de l’animateur de This Morning, a plaisanté en disant qu’ils pourraient animer l’émission ensemble.

Cela survient alors que l’émission emblématique devrait faire son retour après une interruption de cinq ans – avec un lancement au printemps 2023 sur ITV2.

S’adressant à MailOnline, Kate a déclaré à propos de qui elle aimerait voir l’hôte: «Je veux dire que Rylan est génial et il est juste Big Brother de bout en bout.

EN SAVOIR PLUS SUR BIG BROTHER ‘Soyez vigilant’ Aisleyne Horgan-Wallace de Big Brother donne un avertissement alors qu’elle est frappée par la maladie MAISON À PROPOS DE ÇA Big Brother révèle que trois noms familiers se battent pour devenir animateur de l’émission

«Mais peut-être aussi qu’Alison Hammond serait un bon cri? Alison serait hilarante. Peut-être même moi et Alison co-animons.

« Ce serait vraiment génial. Alison hôtes, je vais faire ‘Bit On The Side’.

Plus tôt cette année, Alison grand pour animer la série relancée de Big Brother – disant qu’elle pensait qu’elle serait « douée pour » présenter l’émission.

Alison est devenue célèbre sur Big Brother en 2002, aux côtés de Jade Goody – et le spectacle devrait revenir au printemps prochain.





La star a déclaré à The Late-ish Show avec Mo Gilligan qu’elle adorerait assumer le rôle d’animatrice à son retour.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’elle serait douée pour présenter l’émission, elle a répondu : « Je pense que oui. Ils ont besoin de changer un peu.

« Nous devons le diffuser dans l’univers. Faisons en sorte que cela arrive!”

Ailleurs, il a été révélé qu’Emily Atack et DJ Vick Hope sont les favoris à animer alors qu’ils se battent pour le poste.

D’autres dans le mix pour le rôle à partir de l’année prochaine incluent Roman Kemp, 29 ans, fils de la star du Spandau Ballet Martin, et la présentatrice originale de Big Brother, Davina McCall, 54 ans.

Une source a déclaré: “Emily et Vick sont devenues les favorites. Une énorme liste a été dressée avec un certain nombre de stars de renom, dont Davina.

“Cependant, il y a un sentiment qu’apporter un nouveau visage serait bon pour le redémarrage. Emily fait déjà partie de la famille ITV2 avec son travail sur Celebrity Juice.

«Vick est une excellente intervieweuse et amènerait un public plus jeune à Big Brother grâce à son travail sur Radio 1. Roman a également eu des entretiens et a fait la liste restreinte.

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

“Rylan Clark est un autre nom dans le mix mais comme Davina, il a déjà travaillé sur Big Brother.

“Si l’équipe de production et ITV décident qu’ils veulent un tout nouveau départ, il ne sera pas retenu.

“La décision finale ne sera pas prise avant quelques semaines et les discussions avec les stars de la liste restreinte sont en cours.”

Getty