La légende de Big Brother méconnaissable 18 ans après avoir remporté l’émission

La légende de BIG Brother Nadia Almada a l’air totalement différente 18 ans après avoir remporté une série classique de l’émission de téléréalité.

La star de télé-réalité portugaise, âgée de 45 ans, était la toute première candidate transgenre de Big Brother lorsqu’elle est entrée dans la maison en 2004.

Nadia Almada de Big Brother semble presque méconnaissable depuis l’époque de Big Brother[/caption]

Le gagnant de la série 5 a profité d’un peu de shopping de Noël hier[/caption]

Nadia était bruyante et fière, portant son cœur sur sa manche, et paradait souvent dans la maison avec de grands cheveux noirs et dans des tenues glamour.

Elle est rapidement devenue très populaire auprès des téléspectateurs grâce à son tempérament fougueux et son humour hilarant.

De nos jours, Nadia a l’air très différente avec ses longs cheveux blonds.

Le coiffeur a été photographié hier en train de faire des achats de Noël dans un élégant long manteau gris, une chemise blanche et de grosses bottes.

Coiffée d’un chapeau à bords noirs, Nadia avait des rouleaux de papier d’emballage dans son sac alors qu’elle marchait seule.

De retour dans ses jours de gloire de Big Brother, les apparitions de Nadia dans Diary Room se sont révélées très émouvantes.

Elle était très inquiète que le public britannique la juge pour avoir gardé secrète son identité transgenre.

Bien sûr, cela n’a fait que rendre sa sortie triomphale encore plus émouvante – d’autant plus qu’elle a remporté 74% des voix.

Lorsque Davina a annoncé qu’elle était la gagnante, battant Jason Cowan et Daniel Bryan, elle a crié de joie.

Cette série était celle avec le tristement célèbre Fight Night.

L’affichage furieux s’est produit après que les concurrentes Emma Greenwood et Michelle Bass, que les colocataires pensaient avoir été expulsées, sont revenues et ont fait savoir à tout le monde qu’elles avaient vu tout ce qui avait été dit à leur sujet.

Une chose en amenant une autre – d’autant plus qu’il y avait de l’alcool en jeu – et les choses sont devenues si houleuses que la sécurité a dû calmer les choses.

Après sa victoire, Nadia a sorti un single intitulé A Little Bit of Action.

Et en 2010, Nadia a eu un autre séjour dans la célèbre maison dans le cadre de Ultimate Big Brother, où elle a été opposée à d’autres concurrents précédents, dont Makosi Musambasi et Josie Gibson.

Le regretté rappeur Coolio était également là, avec Nadia et la star de Gangster’s Paradise ayant plusieurs rangées flamboyantes.

Ces jours-ci, il semble que Nadia soit beaucoup plus calme, vivant sa vie de coiffeuse à Londres.

