La légende de Big Brother fond en larmes et accuse Asda de “ruiner” Noël

Une légende de BIG Brother a été réduite aux larmes après avoir accusé Asda de “gâcher” Noël.

Aisleyne Horgan-Wallace a attaqué la chaîne de supermarchés après avoir raconté une expérience qu’elle a vécue.

Canal 4

Aisleyne est devenue célèbre dans la septième série de Big Brother[/caption] Instagram

La star de télé-réalité a frappé Asda[/caption] Instagram

Aisleyne a posté une photo de larmes coulant sur son visage[/caption]

S’adressant aux médias sociaux, l’ancienne star de Big Brother a déclaré que l’un de leurs managers avait ruiné à la fois le sien et le Noël d’une vieille dame.

Dans un article furieux, elle a déclaré: “Wow … de penser que j’ai tweeté de belles choses sur @asda et maintenant l’un de leurs managers en tant que [single] ruiné à la main mon et un vieux vulnérable [lady’s] Noël… je tremble de choc ! Merci les gars.”

Aisleyne, qui est apparue dans la septième série de Big Brother, n’a pas révélé ce qui s’était réellement passé pour provoquer sa réaction.

Les fans de la star lui ont demandé plus de détails mais elle n’a pas répondu.

Cependant, dans un message de suivi, la femme de 43 ans a partagé une photo d’elle avec des larmes coulant sur son visage.

En publiant le cliché, elle a déclaré: “La réalité de la pression de Noël…. soyez gentils avec vous-mêmes en ce moment.

« Ne mettez pas trop de pression… je voulais partager ceci pour montrer si vous vous sentez comme moi c’est OK et c’est normal et je vous vis. Sois fort xx”

Il y a quelques semaines à peine, Aisleyne a félicité Asda d’avoir permis aux enfants de manger dans leurs cafés pour seulement 1 £ – sans qu’aucune dépense d’adulte ne soit requise.

Le supermarché a répondu à l’époque et l’a remerciée pour les “belles réactions”.

Plus tôt cette année, Horgan-Wallace a tragiquement fait une fausse couche.

La favorite de la télé-réalité s’est rendue sur Instagram pour remercier ses fans, affirmant qu’elle avait été “submergée par l’amour pur”.

Canal 4

S’adressant aux médias sociaux, l’ancienne star de Big Brother a déclaré que l’un de leurs managers avait ruiné à la fois le sien et le Noël d’une vieille dame[/caption]