La légende de Big Brother critique la nouvelle série : « Est-ce une blague ? » après que les colocataires aient eu une surprise émotionnelle

Une légende de BIG Brother s’est manifestée à l’émission après avoir regardé l’épisode d’hier soir.

Les colocataires ont été émus aux larmes en recevant des photos de chez eux après seulement une semaine de expérience sociale.

Olivia Ouest

Glyn Wise pensait qu’il était bien trop tôt pour avoir la surprise.[/caption]

Cela a incité Glyn Wise, le favori exaspéré de l’émission, à affirmer que le programme devenait un peu mou.

Il a écrit sur X : « Est-ce une blague #bbuk Les gens deviennent émus en voyant des photos des membres de leur famille après une semaine passée à la maison ?

« Je suis resté là-bas 3 mois sans aucun contact avec le monde extérieur. Je pense que nous étions des colocataires plus coriaces à l’époque ! »

Ses partisans semblaient être d’accord avec l’affirmation selon laquelle les colocataires jouaient un rôle devant les caméras.

Ils ont déclaré : « J’ai côtoyé des acteurs toute ma vie et ce que vous avez vu là-bas, c’est ce que nous appelons des larmes de scène. je ne pourrais pas être plus d’accord, c’est pathétique, je ne veux pas passer le temps suivant 5 semaines à regarder ces gens se faire récompenser. itv prennent les p**s. mais bravo Jordan sur cette photo.

Glyn est devenu célèbre en 2006 lorsqu’il a terminé deuxième à l’âge de 18 ans. L’un de ses moments forts était le moment où il a appris à faire bouillir un œuf pour la toute première fois.

Aujourd’hui, le Gallois, 35 ans, suit une formation pour devenir vicaire à Wrexham.

Hier soir, les colocataires sont devenus émus lorsque Noky a apporté des photos de leurs proches dans le salon depuis la salle du journal.

Assis sur les canapés, chaque colocataire a parlé de qui était sur sa photo et de ce qu’il représentait pour lui, et les larmes ont rapidement commencé à couler.

Parmi les réactions larmoyantes figurait la candidate trans Hallie, 18 ans – bien que rien n’indique que les paroles de Glyn lui étaient adressées.

Elle a montré un instantané de sa mère et a sangloté en expliquant comment elle avait été d’un grand soutien après avoir révélé sa transgenre.

Elle a déclaré : « Je pensais m’être ressaisie pour pouvoir dire encore quelques choses.

« Ma mère a passé une grande partie de sa vie à consacrer son temps et ses efforts aux autres et à s’assurer que je suis heureuse et à l’aise avec moi-même.

« Elle s’est endettée pour que je puisse suivre mon traitement hormonal. »

En s’essuyant les yeux, elle a poursuivi : « Et c’est une femme tellement incroyable et je l’aime tellement. Elle mérite bien plus que le monde.

Big Brother continue le lundi 16 octobre à 21h sur ITV2.