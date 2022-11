La légende de BGT demande à revenir au jury après le départ de David Walliams

La légende de BRITAIN’S Got Talent, Piers Morgan, a exigé qu’il revienne dans le jury après le départ de David Walliams.

Hier, The Sun a révélé en exclusivité que l’homme de 51 ans avait démissionné de ses fonctions dans l’émission ITV.

Getty

La légende de BGT Piers Morgan a demandé à revenir dans la série[/caption] Polycopié

Piers a été juge dans l’émission entre 2007 et 2010[/caption] Pennsylvanie

David a quitté son rôle de juge dans Britain’s Got Talent[/caption]

Depuis lors, trois favoris pour le remplacer ont émergé – le narrateur de Love Island Iain Stirling et les comédiens Mo Gilligan et Joe Lycett.

L’ancien juge Piers Morgan, 57 ans, s’est rendu sur Twitter pour proposer son nom.

Le journaliste controversé a tweeté une photo de lui, Simon Cowell et Amanda Holden avec la légende : Il est temps de remettre l’ancien groupe ensemble @simoncowell ?”

Beaucoup ont répondu au tweet en faveur de l’idée.

En savoir plus sur Piers Morgan ligne rouge Piers Morgan a demandé 5 millions de livres sterling pour faire une émission de télévision mais ses parents ont menacé de le renier L’AMENER SUR! Affrontez notre meilleure équipe de célébrités à la Dream Team World Cup, y compris Piers Morgan !

L’un d’eux a dit: “Oui, s’il vous plaît, faites en sorte que cela se produise.”

Un autre a écrit: “J’ai adoré avec toi.”

Un troisième a ajouté: «@piersmorgan est le meilleur juge de Britain’s Got Talent. Je serai attentif à ce retour. .@Simon Cowell.”

Piers a fait partie du jury entre 2007 et 2010, pour les quatre premières saisons de l’émission très appréciée.





Une source nous a dit hier : “Il n’a pas pris la décision à la légère, mais il semble juste qu’il est temps de passer à autre chose.”

Une autre source proche de l’humoriste a déclaré : “David a décidé de tirer sa révérence après dix ans de course. Il veut repartir en beauté après un moment merveilleux.

“Être dans l’émission a été une énorme source de divertissement et de joie pour lui et il est sans doute le membre le plus populaire du panel.”

David a rejoint le panel en 2012.

Les fans ont révélé les stars qu’ils souhaitaient remplacer David.

En savoir plus sur le soleil SE FAIRE TRANSPORTER Les gens réalisent à peine comment débloquer un chariot de supermarché sans pièce de 1 £ renverser le thé Mike Tindall révèle les secrets de son séjour au Palace dans I’m A Celeb

Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour faire avancer un certain nombre de stars de la télévision, y compris Stephen Mulhern, animateur de Britain’s Got More Talent.

Inondant Twitter, d’autres noms mis dans le chapeau par les téléspectateurs comprenaient l’ancien juge de télévision Piers Morgan et le panel America’s Got Talent.