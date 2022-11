La légende de Bake Off, Liam Charles, révèle la partie la plus difficile de la compétition sous la tente alors que les candidatures s’ouvrent pour de nouvelles séries

La légende de BAKE Off, Liam Charles, ne connaît que trop bien les exigences de la compétition à l’intérieur de la célèbre tente blanche sous les yeux bleus vigilants de Paul Hollywood.

Le boulanger populaire, 25 ans, qui a terminé cinquième de la huitième série, a maintenant levé le couvercle sur la partie la plus difficile de la compétition après l’ouverture des candidatures pour la série 2023.

Canal 4

Liam Charles dit que la force mentale est nécessaire pour réussir Bake Off[/caption] Marc Bourdillon (Chaîne 4)

Liam a présenté Bake Off: The Professionals aux côtés de Tom Allen[/caption]

Liam dit que peu importe à quel point les boulangers bien préparés pensent qu’ils pourraient être en avance sur le spectacle, ils craqueront sous le stress des défis uniques et des délais difficiles.

Il a dit: “Oh, c’est définitivement une chose mentale avant tout, parfois vous devinez chaque petite décision que vous prenez dans la tente, même si vous l’avez pratiqué un million de fois!”

Bien que Liam n’ait peut-être pas atteint la finale, cela n’a pas empêché son stock d’augmenter et il a décroché un concert de présentation très médiatisé sur Bake Off: The Professionals et a été juge sur Junior Bake Off.

Il aimait être de l’autre côté de la cuisine, aux côtés du comédien Tom Allen, et était très désireux de soulever les concurrents.

EN SAVOIR PLUS SUR BAKE OFF BAKE-LASH Les fans de Bake Off ont tous la même plainte concernant le défi que “les ruines montrent” NON COULEUR Les fans de Bake Off inquiets pour Noel Fielding après une apparition “inquiétante” en finale

Il a déclaré: «C’est plutôt cool en fait – vous apprenez comment fonctionnent les caméras, le son, toutes les techniques de réalisation d’une émission de télévision. De plus, c’est juste agréable de savoir que je travaille avec une société de production qui veut le meilleur pour les boulangers et qui croit sincèrement en eux.

En tant qu’ancien candidat, il n’est pas surprenant que Liam reste fan de la série qui l’a rendu célèbre.

Il n’a pas tari d’éloges sur la gagnante de cette année, Syabira, et a été impressionné par sa progression au cours de l’émission.

“Je l’ai regardé et je pense que les boulangers sont malades cette année!” il a dit. « J’ai aussi regardé la finale et quel grand gagnant ! Syabira a définitivement grandi au fil des semaines, mais dans l’ensemble, elle l’a absolument brisé. Pour être honnête, n’importe quel finaliste aurait pu gagner, donc c’était une montre brillante !





Liam utilise maintenant sa plateforme pour lutter contre le gaspillage alimentaire en s’associant à Hellmann’s, qui a lancé l’application gratuite Fridge Night pour aider les gens à réinventer leurs restes.

L’initiative, qui vient après que des recherches ont révélé que le gaspillage alimentaire coûte aux familles 780 £ par an en moyenne, est une passion pour Liam.

Il a déclaré : « Le gaspillage alimentaire me tient vraiment à cœur – je ne supporte pas l’idée de jeter de la nourriture, donc ma plus grande règle d’or est de ne pas trop cuire. Mais, si vous le faites, mon meilleur conseil est d’utiliser l’application Hellmann’s Fridge Night pour réinventer vos restes ou congeler les restes en portions et les économiser pour un autre jour.

« C’est aussi un moyen facile d’économiser de l’argent ! Depuis mon partenariat avec Hellmann’s, j’utilise la méthode de recette flexible étape par étape de l’application pour tirer le meilleur parti de mes restes et éviter le gaspillage alimentaire. L’idée est que vous réunissiez une protéine restante, des légumes, un glucide et un ingrédient magique, comme la mayonnaise Hellmann’s, pour créer un plat savoureux. C’est une excellente approche pour créer de délicieuses recettes à partir des aliments laissés au fond de votre réfrigérateur.

En savoir plus sur le soleil DÉTAILS DU CODE VESTIMENTAIRE Je me suis fait virer du gymnase pour ma tenue “inappropriée” RISE ‘N’ SHINE Toby Carvery ramène un élément populaire du menu du petit-déjeuner après un contrecoup

“Ce qui est étonnant avec les restes, c’est qu’ils peuvent entrer dans tant de recettes, mais parfois il peut être difficile de trouver l’inspiration sur ce qu’il faut créer – c’est pourquoi j’aime les ‘flexipes’ Hellmann’s de l’application Fridge Night.

“J’ai utilisé l’outil pour trouver des recettes pour mes restes de nourriture et mon préféré jusqu’à présent est sans aucun doute le Pizza Wrap Hack. Nous avons toujours une sorte de wraps, des restes de poivrons et peut-être quelques morceaux de chorizo ​​dans le réfrigérateur, ajoutez une tartinade de sauce tomate, un mélange de mayonnaise Hellmann, une pincée de fromage et vous avez une pizza de fortune facile sur votre mains. C’est aussi la préférée de mon neveu !

Pour en savoir plus ou commencer votre voyage Fridge Night, visitez https://www.hellmanns.com/uk/fridge-night.html

AP : Association de la presse

Liam a terminé cinquième de la huitième série du Great British Bake Off[/caption]