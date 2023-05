La légende d’Astros plaide pour Yordan Alvarez contre Aaron Judge

Une légende des Astros de Houston avait un point de vue épicé sur le cogneur superstar Yordan Alvarez.

Jeff Bagwell a joué 15 ans avec les Astros de Houston, a formé quatre équipes d’étoiles et a remporté le prix du joueur le plus utile de la ligue. Il sait une chose ou deux sur le baseball, et il sait une chose ou deux sur la célébrité à Houston.

Maintenant dans la cabine de diffusion, Bagwell est chargé de fournir son point de vue aux fans qui regardent à la maison. Lors du roadtrip de trois matchs des Astros à Milwaukee, Bagwell a pu pontifier sur l’un des débats qui font actuellement rage dans le fandom de la MLB : Yordan Alvarez ou Aaron Judge ?

En utilisant des indices contextuels, il n’est pas difficile de deviner avec qui Bagwell est allé.

La légende des Astros choisit Yordan Alvarez plutôt qu’Aaron Judge

« Vous pouvez aller dans les deux sens avec ces deux gars, mais pour moi personnellement, je pense que Yordan est un meilleur frappeur », Bagwell a dit. « Vous n’allez pas voir autant de vallées avec Yordan. »

En surface, les chiffres sont comparables. Alvarez est actuellement au bâton .297 avec 46 coups sûrs et 12 circuits en 155 présences au bâton. Le juge est au bâton .288 avec 42 coups sûrs et 14 circuits en 146 présences au bâton.

Les deux ont également des arcs de carrière très similaires. Le juge a remporté la recrue de l’année. Alvarez aussi. La saison dernière, Judge a remporté son premier trophée MVP. Alvarez n’était pas trop loin derrière; il a terminé troisième. Bagwell a fait référence à un ensemble spécifique de points de données pour faire valoir son argument: Alvarez, au cours de ses quatre premières saisons, a été meilleur que Judge lors de ses quatre premières saisons.

Le Houston Chronicle a tout expliqué :

« Alvarez est entré mercredi avec 1 719 apparitions au marbre en carrière depuis ses débuts dans les ligues majeures en juin 2019. Au cours des quatre premières années d’Aaron Judge en tant que grand ligueur, le cogneur des Yankees de New York a totalisé 1 718 apparitions au marbre. Au cours de cette période, les totaux des coups de circuit d’Alvarez et de Judge étaient identiques, car les deux cogneurs ont écrasé 110 bombes. Alvarez a mené Judge dans toutes les autres catégories majeures. La moyenne au bâton a favorisé la star des Astros, Alvarez atteignant 0,297 contre 0,273 pour Judge au cours de cette période. L’OPS d’Alvarez était supérieur de 26 points à celui de Judge. « Air Yordan » avait également 86 RBI de plus que le MVP en titre de la Ligue américaine. »

C’est un cas convaincant, pour être franc. Alvarez est plus jeune que Judge et il suit la même trajectoire vertigineuse. La thèse globale de Bagwell est probablement correcte : Alvarez a moins de « vallées » que Judge. Il a également frappé plus de points, mais cela pourrait être davantage dû au placement de l’alignement qu’à la perspicacité réelle des frappeurs.

La principale brèche dans le cas de Bagwell est le fait que nous ne pouvons tout simplement pas prédire l’avenir. Alvarez est peut-être sur une trajectoire ascendante légèrement plus raide que celle de Judge pendant quatre ans, mais la saison recrue de Judge était manifestement meilleure que celle d’Alvarez – il a commencé sur un terrain plus élevé.

De plus, nous avons encore trois ans de bande sur Judge et il n’a fait que s’améliorer. Le développement n’est pas linéaire ; ce n’est pas parce que Yordan a égalé le juge des années 1 à 4 qu’il égalera le juge des années 5 à 7. Il y a aussi le facteur âge – Judge a actuellement huit ans de plus qu’Alvarez.

Ce fait même est un point fort en faveur d’Alvarez, surtout si l’objectif est de choisir le meilleur joueur pour la prochaine décennie – pas le meilleur joueur en ce moment, ou qui a eu la meilleure carrière jusqu’à présent. Mais affirmer en gros qu’Alvarez est mieux basé sur quatre ans de statistiques de comptage ressemble à un demi-argument ou à une demi-conclusion.

Les deux sont d’énormes frappeurs, et il y a de fortes chances qu’Alvarez obtienne son titre de MVP dans un proche avenir. Ce débat est encore en évolution et nous n’aurons probablement pas une idée concrète du « gagnant » avant que de nombreuses années se soient écoulées. Peut-être que Yordan était, légèrement, meilleur dans les années 1 à 4. Mais cela ne signifie pas grand-chose pour se projeter vers l’avant, et cela ne signifie pas grand-chose pour le moment. Le juge était n ° 1, pas n ° 3, lors du vote MVP la saison dernière pour une raison.