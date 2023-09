La légende d’Arsenal salue la star actuelle des Gunners comme « l’une des meilleures d’Angleterre »

L’ancienne star d’Arsenal, Emmanuel Petit, a fait l’éloge de William Saliba pour la façon dont il s’est brillamment rendu en Premier League.

Après des prêts à Saint-Etienne – auprès duquel Arsenal l’a signé en 2019 – Nice et Marseille, le défenseur central a finalement fait ses débuts avec les Gunners lors de la première journée de la saison dernière et est depuis lors un pilier de l’équipe de Mikel Arteta.

Et Petit a adoré ce qu’il a vu jusqu’à présent de la part de son compatriote français portant un maillot d’Arsenal.

William Saliba (Crédit image : Getty Images)

En comparant Saliba aux grands défenseurs de la Premier League John Terry et Rio Ferdinand, le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a déclaré Le Progrès (via Mais! Club de football):

« Il est l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Angleterre. C’est un fidèle. Il a beaucoup de sang-froid et de personnalité sur le terrain.

« Il a amélioré sa communication, sa lecture du jeu et sa gestion de ce qu’il y a derrière lui.

« Il comptait un peu sur sa force et sa vitesse, mais maintenant, il s’est adapté aux exigences du football anglais. »

Saliba a joué un rôle essentiel dans l’impressionnante campagne 2022/23 d’Arsenal, alors que les Gunners ont failli remporter leur premier titre en Premier League en 19 ans.

Ses performances lui ont valu une place dans l’équipe de France pour la Coupe du monde 2022, où il a participé au dernier match de groupe des Bleus contre la Tunisie.

Le joueur de 22 ans a disputé 38 matches avec Arsenal au total, y compris chaque minute de chaque match jusqu’à présent cette saison.

