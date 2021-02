L’ancien héros d’Arsenal, Marc Overmars, serait intéressé par un retour aux Gunners ou à une autre de ses anciennes équipes de Barcelone.

Overmars a passé trois saisons dans le nord de Londres entre 1997 et 2000 et est devenu un héros culte auprès des supporters, aidant l’équipe à remporter un titre de Premier League et la FA Cup.

Il construit maintenant sa réputation d’opérateur avisé dans les coulisses en tant que directeur du football avec le géant néerlandais Ajax.

Overmars a contribué à la fois à recruter des talents florissants pour l’Ajax et à les vendre pour un profit énorme.

Mais selon le média néerlandais De Telegraaf, il a l’intention de déménager dans un autre club d’élite européen dans un proche avenir.

Leur rédacteur en chef Valentijn Driessen a écrit: « A l’Ajax, tout en termes de transferts se retrouve dans l’assiette du directeur des affaires footballistiques Marc Overmars.

« C’est un secret de polichinelle qu’il ne rejetterait pas un nouveau défi dans un grand club étranger ou avec ses anciens employeurs, le FC Barcelone et Arsenal.

« Il a déjà été associé à ces deux clubs. »