Jude Bellingham n’est au Borussia Dortmund que depuis plusieurs mois, mais il attire déjà l’attention des fans de toute l’Europe.

L’adolescent a snobé l’approche de Manchester United au cours de l’été après que Sir Alex Ferguson l’ait personnellement exhorté à rejoindre.

Au lieu de cela, il a choisi de suivre les traces de Jadon Sancho et de se diriger vers la Bundesliga, rejoignant son compatriote anglais au Signal Iduna Park.

Depuis lors, il a disputé quatre départs en Bundesliga – cinq dont le match d’aujourd’hui contre Stuttgart – ainsi que quatre apparitions sur le banc. Bellingham a également participé à la Ligue des champions à six reprises, en commençant quatre fois.

Ses efforts en Allemagne lui ont permis de gagner un appel à l’équipe senior d’Angleterre après le retrait de Trent Alexander-Arnold et James Ward-Prowse.

De grandes choses sont attendues du joueur de 17 ans, qui a déjà été lié à un déménagement à Chelsea en 2022.

Il est fier de sa capacité à jouer n’importe où au milieu du parc, et on dit que sa décision de porter le maillot numéro 22 provenait de son confort dans les rôles numéro six, huit et dix.

Et l’icône d’Arsenal, Jens Lehmann, pense qu’il pourrait continuer à jouer comme l’un de ses anciens coéquipiers du côté des « Invincibles », Patrick Viera.