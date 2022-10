La légende d’Anfield, Suarez, m’a averti de ne plus me tromper

L’attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, a déclaré à ESPN que Luis Suarez lui avait envoyé un message avec des conseils après son carton rouge contre Crystal Palace, lui disant de devenir “fort” s’il voulait réussir en Premier League.

Nunez a connu un début mitigé dans sa carrière à Liverpool depuis son arrivée de Benfica cet été et a été expulsé plus tôt cette saison après avoir donné un coup de tête à Joachim Andersen lors d’un match nul 1-1 avec Crystal Palace.

Cela a incité son compatriote international uruguayen et ancien héros d’Anfield, Suarez, à envoyer un message à Nunez avec quelques conseils sur la façon de ne pas subir la provocation des défenseurs de l’élite anglaise.

“C’était une bonne chose parce que peu de gens se sont donné la peine de décrocher le téléphone et de vous envoyer un message – je pense que son geste était vraiment important pour moi”, a déclaré Nunez à ESPN.

“Luis est une référence, une idole partout dans le monde. Je débute, je suis jeune et il sait tout cela car il a déjà joué en Premier League avec Liverpool.

“Luis m’a dit que ces choses arriveraient à chaque match de Premier League, qu’ils viendraient me trouver, qu’ils allaient me rentrer dedans et que je devais me renforcer et ne pas répéter ma vis- en haut.

“Il a dit:” Écoutez un idiot comme moi. J’apprécie vraiment ce message et l’affection qu’il a pour moi.”

Liverpool a signé Nunez moyennant des frais qui, selon des sources, ESPN valaient jusqu’à 100 millions d’euros. Il a marqué six buts en 13 matchs dans toutes les compétitions depuis lors.

Suarez a marqué 82 buts en 133 matchs pour Liverpool de 2011 à 2014 avant de partir pour Barcelone, soulevant la Coupe de la Ligue en 2012 et menant un défi infructueux pour le titre de Premier League en 2013-14.