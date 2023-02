La légende controversée de X Factor semble méconnaissable avec ses cheveux roses après avoir déménagé à Los Angeles

La star de X FACTOR, Kitty Brucknell, a l’air très différente après avoir montré sa transformation de cheveux rose bubblegum.

Kitty, 38 ans, est devenue célèbre lors de la série 2011 du concours de talents ITV.

La star de X Factor, Kitty Brucknell, a montré sa transformation en cheveux roses[/caption] AP : Association de la presse

La chanteuse a fait une menthe après avoir judicieusement investi son argent du spectacle de talents et vit maintenant la vie d’un Hollywood A-lister à Los Angeles.

Elle partage régulièrement des photos de sa vie glamour et a récemment séduit les fans avec ses cheveux fraîchement teints.

Sur une photo, Kitty a posé dans un bikini violet depuis sa piscine extérieure dans sa maison californienne.

L’ancienne star blonde a présenté ses mèches roses dans un chignon désordonné.

Ses fans se sont précipités pour complimenter l’ancienne candidate à l’émission de talents sur son nouveau look.

L’un d’eux a écrit : “J’aime tes cheveux roses, c’est trop beau !”

Un autre a posté: “Tes cheveux roses sont incroyables, ça te va vraiment bien.”

Kitty a déménagé en Californie pour poursuivre ses rêves après s’être classée septième dans The X Factor il y a plus de dix ans.

Elle a investi l’argent qu’elle a gagné pendant son temps sous les projecteurs et récolte maintenant les fruits de ses décisions intelligentes.

Elle a vécu la grande vie et a tout documenté en ligne, partageant des photos qui la montrent en train de voler en première classe, profitant de voyages de shopping de luxe et se prélassant dans des piscines.

Kitty a été aperçue en train de traîner dans la Mecque du shopping A-list de Rodeo Drive à Beverly Hills, le quartier commerçant exclusif qui figurait dans le célèbre film Pretty Woman de Julia Roberts.

Kitty était une candidate populaire sur The X Factor en 2011 et a ensuite sorti son premier album Glamour and Damage en 2014.

Elle a tenté à deux reprises de participer au Concours Eurovision de la chanson, pour la Suisse et la Moldavie, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la phase finale du concours.

Cependant, elle n’a pas abandonné ses rêves musicaux et son dernier projet était un album de Broadway, qui a été enregistré dans les emblématiques studios Abbey Road à Londres.

Pendant son passage dans l’émission, Kitty s’est qualifiée de “controversée” et a été comparée à la candidate de 2010, Katie Waissel.

“J’aime être controversé et je pense que c’est bien d’être différent”, a déclaré Kitty au Sun.

“Si tout le monde était pareil, le monde serait un endroit ennuyeux.”

“Je ne sais pas pourquoi il y a tant de haine en Angleterre en ce moment, vraiment pas. C’est mauvais pour votre âme.

“Je veux juste me concentrer sur les gens qui m’ont soutenu. Il s’agit de qui veut me voir jouer.

« Une chose que font les Britanniques, c’est de mettre les gens dans des cases – la nouvelle Susan Boyle ou la nouvelle Katie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement être Kitty ? Je suis ma propre personne.

