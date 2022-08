La légende canadienne du punk Talli Osborne choisie comme égérie du nouveau Punk Rock Museum de Las Vegas

Dans la scène punk rock du monde entier, Talli Osborne, résident de Hamilton, est une légende.

Et elle ajoute à ce statut légendaire maintenant qu’elle commence son nouveau travail en tant que porte-parole officielle du Punk Rock Museum de Las Vegas.

Le Punk Rock Museum est la création du chanteur de NOFX “Fat” Mike Burkett et devrait ouvrir ses portes plus tard cette année.

Au début des années 2000, Burkett et Osborne se sont brièvement rencontrés lors d’un concert de NOFX à Toronto, puis Burkett a écrit une chanson intitulée Elle est Nubs à propos d’Osborne – qui est né sans bras et avec des jambes courtes.

Osborne a déclaré que lorsqu’elle avait entendu la chanson pour la première fois, elle avait envoyé un e-mail à Fat Mike et lui avait demandé s’il s’agissait d’elle. Le lendemain, il répondit.

“Après avoir écrit 12 albums de chansons, il est parfois difficile de penser à des choses sur lesquelles écrire”, a-t-elle déclaré.

“Quand il m’a rencontrée pour la première fois, il savait que j’étais le personnage parfait pour une chanson. Alors, a-t-il dit, je vous réserverai une place sur scène la prochaine fois que nous irons en ville”, a-t-elle déclaré.

Il serait facile et juste pour quiconque d’être blessé par une chanson comme Elle est Nubs, au moins un peu, mais Osborne a choisi d’embrasser le surnom. Elle est la chanteuse principale de son propre groupe punk, Nubs and Her Studs.

Osborne est la chanteuse principale de son propre groupe punk, Nubs and Her Studs, et ils ont fait une reprise de la chanson NOFX qui a inventé son surnom, She’s Nubs, l’année dernière. (Cara Nickerson/CBC)

La communauté punk rock l’a embrassée

Osborne est né à Montréal, a grandi à Toronto et a déménagé à Hamilton à l’âge adulte. En grandissant, elle a dit qu’elle ne s’était jamais sentie à sa place – jusqu’à ce qu’elle trouve la communauté punk.

“Après l’écriture de cette chanson, vous savez, la communauté punk rock m’a vraiment, vraiment embrassé pour qui je suis exactement. J’ai trouvé ma communauté”, a-t-elle déclaré.

“Le punk rock, pour moi, consiste simplement à être authentiquement qui vous êtes et à ne pas donner un F à ce que les gens pensent.”

Osborne est une oratrice accomplie et a passé son âge adulte à parler de ses différences. Elle a donné une conférence Ted lors du séminaire TedxToronto 2015 sur son expérience de grandir différemment et son idéologie de l’amour de soi.

“La première fois que Mike m’a écrit, je lui ai répondu et j’ai essayé de trouver un emploi avec sa maison de disques parce que c’était comme si… j’avais cette opportunité”, a-t-elle déclaré.

Osborne a déclaré qu’elle avait demandé un emploi au début des années 2000, mais qu’elle était trop jeune et que le moment n’était pas propice.

Cette année, deux décennies après leur première rencontre, Burkett a contacté Osborne avec l’opportunité d’une vie. Elle a dit qu’il lui avait demandé d’être le visage du Punk Rock Museum.

Osborne se rendra dans les festivals punk en tant que porte-parole officielle du Punk Rock Museum et sera la directrice du service client du musée lorsqu’elle n’est pas sur la route. Elle déménage à Las Vegas dans les mois à venir. Le musée est actuellement encore en construction.

“Je suis prêt pour une nouvelle et énorme aventure.” dit-elle.

“Tout est un pari”

Osborne a déclaré que le simple fait de parler du déménagement la rendait excitée, surtout quand elle pensait aux légendes du punk rock qu’elle pourrait rencontrer au musée.

“Je pourrais faire visiter à Joan Jett le musée du punk rock”, a-t-elle déclaré.

Joan Jett est la chanteuse principale de deux groupes punk légendaires des années 1970, Joan Jett & The Blackhearts et, avant cela, The Runaways. Sa chanson la plus emblématique est J’aime le rock and rollun incontournable du juke-box et du karaoké à travers le monde.

“Cela va littéralement m’époustoufler”, a déclaré Osborne.

Aller de l’avant pour Osborne signifie laisser derrière elle un grand nombre de personnes à Hamilton qui l’aiment.

La sœur d’Osborne, Miriam, vit à Toronto et a déclaré que lorsque sa sœur a déménagé à Hamilton, elle a pensé que c’était un grand changement. Maintenant, Osborne déménage dans un autre pays.

“Je suis triste qu’elle déménage si loin, car maintenant, ce n’est plus difficile pour moi de me rendre à Hamilton. Je ne peux pas simplement sauter dans un bus pour Vegas”, a déclaré Miriam.

Bien qu’elle sache que sa sœur lui manquera, Miriam a déclaré qu’elle était très heureuse du déménagement d’Osborne.

“Vegas a de la chance de l’avoir”, a-t-elle déclaré.

Osborne a déclaré qu’elle amenait son chat siamois, Miso, avec elle lorsqu’elle se déplaçait. Elle a dit que l’avoir avec elle lui donnait l’impression qu’elle n’y allait pas seule. (Cara Nickerson/CBC)

“C’est la prochaine étape absolument évidente dans sa vie, même si nous ne l’avons pas réalisé”, a déclaré Miriam. “Elle vit et respire le punk rock… vous savez. C’est tout ce qu’elle est.”

“Les amis que j’ai ici, ils laisseraient littéralement tout tomber pour moi si j’en avais besoin”, a déclaré Osborne, et a ajouté que bien qu’elle sache qu’elle se fera des amis à Vegas, elle ne sait pas s’ils seront aussi proches que le ceux qu’elle a à Hamilton.

“Peut-être que je le ferai. Peut-être que je ne le ferai pas. C’est un pari”, a-t-elle déclaré.