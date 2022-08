La légende canadienne du golf Lorie Kane tire du bon temps lors de la finale de l’Omnium féminin CP

Satisfaite de sa séance de range, la droitière Lorie Kane a attrapé un wedge, s’est retournée et a frappé quelques balles du côté gauche.

Elle en a avalé un et en a planté un autre. Puis, après un rapide regroupement, elle y retourna, établissant finalement un contact solide avec quelques autres.

Avec cela, Kane est sorti de la gamme à gauche sous les applaudissements d’un groupe de fans qui regardaient.

“Pardonnez l’expression, mais bon sang ou crue, je vais m’amuser”, a déclaré Kane lors d’une conférence de presse mercredi.

Kane, quadruple gagnante du circuit de la LPGA, âgée de 57 ans, est prête à se préparer pour son 30e et dernier Open féminin CP qui débutera jeudi au Ottawa Hunt and Golf Club.

Beaucoup de choses ont changé depuis que Kane a fait ses débuts professionnels au championnat canadien de 1991, mais une constante a été la présence de la Canadienne à son tournoi à domicile chaque année.

La native de Charlottetown dit qu’elle ne prend pas sa retraite du golf.

“Je n’ai jamais voulu venir à ce tournoi en ayant l’impression de prendre de la place. … La prochaine chose pour moi est de continuer à développer le jeu, de continuer à travailler pour le rendre plus accessible aux gens de tout le pays, de trouver un autre moi au Canada atlantique », a déclaré Kane.

Kane n’a aucune intention de se battre sérieusement – ​​elle a plaisanté en disant qu’elle faisait pression sur le Tour pour lui permettre de jouer les départs avant, bien que son équipe compétitive espère toujours jouer jusqu’au week-end.

À cette fin, Kane passera le tournoi avec sa famille à ses côtés. Sa nièce Charlotte est sa cadette. Et son couvre-chef en sept bois est un hommage à son père Jack, décédé en juillet.

“Le dos du couvre-chef est le pull en cachemire de mon père. Mon père portait toujours un pull en cachemire, et [Halifax’s Dormie Workshop, a golf equipment company] assembler si joliment”, a déclaré Kane.

“Charlotte les a fait inscrire en bas : ‘Laissez-le mieux que vous ne l’avez trouvé.'”

Kane regarde son tir d’approche au neuvième trou lors du tournoi Pro-Am de mercredi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Il n’y a pas de torche”

À Ottawa, Kane sera rejoint par des Canadiens allant de Brooke Henderson, âgée de 24 ans, dont les 12 victoires professionnelles et deux majeures sont des records nationaux, à Monet Chun, âgée de 21 ans, qui vient de se qualifier pour la finale du Open amateur féminin des États-Unis.

Peut-être qu’aucun concurrent n’illustre le vaste impact de Kane plus que Lucy Lin, 12 ans, qui a grandi sur la côte opposée à Vancouver et n’a réservé son billet pour le tournoi que lors de la dernière qualification de lundi.

“Lorie est incroyable”, a déclaré Henderson. “En grandissant, elle était le golf féminin au Canada. Je l’ai admirée et elle a été une grande amie et un mentor. Je pense que tout le Canada l’aime beaucoup, alors c’est triste que ce soit sa dernière.”

Kane elle-même a remercié les grandes Canadiennes Sandra Post et Jocelyne Bourassa de l’avoir aidée à atteindre les sommets qu’elle a atteints.

“J’ai beaucoup entendu dire que je passais le flambeau. Il n’y a pas de flambeau. Je pense que toutes les femmes qui ont joué au golf dans ce pays ont fait flotter le drapeau aussi haut qu’elles le pouvaient pour le rendre meilleur”, a déclaré Kane.

Elle a déclaré que les joueurs de la LPGA d’aujourd’hui “méritent beaucoup plus de respect”.

“Ils sont les meilleurs au monde. … Leur respect est à venir. Les bourses augmentent. La visibilité augmente”, a déclaré Kane. “Est-ce qu’on arrivera un jour à égaler les hommes ? Je ne pense pas, mais je ne pense pas qu’on en ait besoin pour réussir. Je pense qu’on a juste besoin d’être pris au sérieux.”

Kane réagit à son entraînement au neuvième trou mercredi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Étoile filante

Contrairement à Henderson, qui a remporté une majeure avant de pouvoir légalement boire dans la majeure partie du Canada, la carrière de Kane n’a pas été si simple.

Kane a joué sa première saison complète en tournée en 1996, montrant un certain potentiel. Mais c’est en 1997 que Kane a vraiment émergé – et qu’une série de déchirements a commencé.

La Canadienne, à la recherche de sa première victoire professionnelle, a perdu lors de deux séries éliminatoires différentes cette saison-là. Dans ce dernier, il a fallu trois trous à l’icône du golf Annika Sorenstam pour reléguer Kane au deuxième rang.

Elle a dit que sa famille avait une expression en grandissant : soulever et grimper.

“Ce que cela signifie, c’est qu’en montant, vous amenez quelqu’un avec vous”, a expliqué Kane. “Au plus fort de ma tournée, j’avais une emprise sur le pied d’Annika Sorenstam, sur le pied de Karrie Webb, sur le pied de Se-ri Pak, sur le pied de Juli Inkster. Et j’ai juste dit que je ne lâcherais pas.

“Donc, si les Brooke Henderson du monde ont appris quelque chose de moi, c’est une leçon d’humilité.”

Kane connaîtra un total de neuf deuxièmes places avant de finalement percer avec une victoire au Michelob Light Classic en août 2000.

C’est alors que les vannes se sont ouvertes. Kane gagnerait trois autres tournois au cours des six prochains mois – plus une seconde de plus, juste pour faire bonne mesure.

Elle n’a plus jamais gagné, mais pendant cette période, Kane était une vedette canadienne certifiée. Elle recevra ensuite l’Ordre du Canada et sera intronisée au Temple de la renommée des sports canadiens et au Temple de la renommée du golf canadien.

Mercredi, Golf Canada a annoncé un prix de leader communautaire qui portera le nom de Kane.

Juste avant de venir à Ottawa cette semaine, Kane a passé du temps à Niagara Falls, en Ontario, avec deux autres légendes canadiennes : Bobby Orr et Doug Gilmour.

Ce n’est donc pas une surprise que le Temple de la renommée du hockey l’ait équipée pour le 17e trou, surnommé « la patinoire ».

Alors que Kane prévoit de porter son chandail des Maple Leafs de Toronto – auquel il pourrait y avoir une réaction mitigée – Charlotte portera un chapeau avec le numéro 93 de Gilmour.

Financement de Golf Canada

Plus tôt, le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, a annoncé un financement de 4,4 millions de dollars à Golf Canada pour soutenir ses deux tournois professionnels.

L’Omnium canadien masculin a enregistré une fréquentation record en juin, tandis que l’Omnium féminin CP de cette semaine devrait également battre des records.

En 2023, le tournoi masculin se rendra à Toronto tandis que les femmes se déplaceront vers l’ouest à Shaughnessy, en Colombie-Britannique.