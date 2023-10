La légende de l’équipe nationale féminine du Canada, Christine Sinclair, semble se diriger vers la retraite après avoir publié une vidéo d’une paire de bottes suspendues sur Instagram jeudi. Reste à savoir si elle se retirera du service international ou du football professionnel dans son ensemble.

Sinclair, 40 ans, est le leader de tous les temps en matière de buts internationaux chez les hommes et les femmes avec 190. La légende de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Abby Wambach, est deuxième avec 184.

Sinclair est également l’un des trois joueurs à avoir marqué lors de cinq Coupes du monde différentes. La Brésilienne Marta et le Portugais Cristiano Ronaldo sont les deux seuls autres.

En 2021, Sinclair a mené le Canada à la médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de Tokyo. Elle avait déjà remporté la médaille de bronze avec le Canada à deux reprises.

Le Canada disputera deux matchs amicaux contre le Brésil en octobre, dont l’un sera probablement la dernière fois que Sinclair portera l’insigne de la feuille d’érable. Sinclair a fait ses débuts pour le Canada en 2000 à l’âge de 16 ans.

Au niveau des clubs, Sinclair a remporté cinq titres de champion, le plus récemment en 2022 avec les Portland Thorns. Sinclair a rejoint les Thorns lors de la saison inaugurale de la NWSL en 2013 et y joue depuis. Les Thorns joueront en demi-finale de la NWSL le 5 novembre.

