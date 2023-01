La légende brésilienne Pelé obtient un lieu de repos dans le plus haut cimetière vertical du monde

Pelé était un footballeur pas comme les autres, et sa dernière demeure sera également exceptionnelle : une grande réplique de stade avec du gazon artificiel à l’intérieur du plus haut cimetière vertical du monde.

Le grand footballeur brésilien, dont les funérailles ont eu lieu mardi après sa mort la semaine dernière à l’âge de 82 ans, a acheté son mausolée il y a 19 ans à l’intérieur du cimetière œcuménique commémoratif, un véritable gratte-ciel qui détient le record du monde Guinness du plus haut cimetière du monde.

Situé à Santos, la ville portuaire du sud-est où “The King” a joué la majeure partie de sa carrière, le cimetière a une superficie totale de 40 000 mètres carrés (430 000 pieds carrés) et comprend un restaurant ouvert 24h/24, une chapelle, un musée de l’automobile, un petit étang à poissons et une volière.

Situé au premier étage, le mausolée de 200 mètres carrés de Pelé sera décoré comme un stade de football, avec son corps embaumé reposant dans un cercueil exposé au milieu du gazon artificiel, entouré d’images dorées de ses jours de gloire, un porte-parole de dit le cimetière.

Edson Arantes do Nascimento – le vrai nom de Pelé – avait parlé ouvertement de son lieu de repos prévu, disant en 2003 qu’il aimait l’endroit parce qu’il “ne ressemble pas à un cimetière” et lui donnait un sentiment de “paix et tranquillité spirituelles”.

Le bâtiment blanc saisissant a été conçu par feu l’homme d’affaires argentin Jose Salomon Altstut, qui a lancé le projet en 1983.

Inauguré officiellement en 1991, il compte au total 18 000 places d’inhumation et est devenu le premier cimetière vertical au monde à accueillir des mausolées.

Le site Web du cimetière indique que les clients sont autorisés à “créer un espace décoré” dans leurs mausolées, qui peuvent même inclure des aires de repos privatives pour les personnes en deuil.

Le défunt père, la tante, le frère et la fille de Pelé sont déjà enterrés au même endroit, ainsi qu’Antonio Wilson Honorio, surnommé “Coutinho”, son coéquipier au Santos FC dans les années 1960.

Le cimetière se trouve à deux pas du stade Vila Belmiro de Santos, où Pelé a d’abord ébloui le monde en tant que phénomène de 15 ans, en route pour marquer un record de 1 281 buts en carrière et devenir le seul joueur de l’histoire à remporter trois Coupes du monde.

