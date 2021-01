Marta est considérée comme l’une des plus grandes joueuses féminines de tous les temps. Photo par Fred Lee / Getty Images

La légende brésilienne Marta a annoncé ses fiançailles à son coéquipier d’Orlando Pride, Toni Pressley, sur les réseaux sociaux lundi.

Marta, qui a été la première joueuse du match masculin ou féminin à marquer lors de cinq tournois de la Coupe du monde, sort avec le défenseur de la Pride depuis plusieurs années et les deux jouent ensemble depuis 2017.

Elle est considérée comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du football féminin avec six prix du joueur de l’année de la FIFA et un record de 17 buts en Coupe du monde.

Pressley fait partie de la Pride depuis qu’elle a rejoint la Ligue nationale de football féminin en 2016 et a fait partie intégrante de sa défense au cours des quatre dernières années.

Pressley, 30 ans, a subi une double masectomie en 2019 après un diagnostic de cancer du sein mais a repris le jeu à la fin de la saison 2019-20.

« C’est un autre chapitre de l’histoire que nous écrivons ensemble », a écrit Marta sur Instagram en anglais et en portugais à côté des portraits du couple.

Le mariage ferait d’eux le deuxième couple marié de l’équipe Pride avec Ashlyn Harris et Ali Krieger, deux fois vainqueurs de la Coupe du monde de l’USWNT, se mariant en décembre 2019.

Des joueurs du monde entier ont félicité le duo, notamment Alanna Kennedy de Tottenham, Kristie Mewis de Houston Dash, Claire Emslie d’Everton et Debinha de North Carolina Courage.