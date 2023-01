La légende brésilienne Kaka accueille Lionel Messi dans le “Triple Crown Club” d’élite

La légende brésilienne Kaka a accueilli Lionel Messi dans un club d’élite connu sous le nom de “Triple Crown Club”. Le club compte des joueurs qui ont remporté la Coupe du monde, la Ligue des champions et au moins un Ballon d’Or. Kaka a posté une photo sur son histoire Instagram en écrivant: “Bienvenue au club, Leo Messi.”

Avec la victoire de la Coupe du Monde de la FIFA, les portes du club se sont ouvertes pour Messi car il a sept Ballon d’Or, quatre médailles de vainqueur de la Ligue des champions et maintenant le trophée d’élite de la FIFA.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 était une course de rêve pour Messi et la façon dont l’Argentine a remporté la finale n’était rien de moins qu’un thriller d’action. Lors de la finale de la Coupe du monde, Messi a marqué 2 buts – un sur penalty et un sur jeu ouvert, mais Kylian Mbappe est devenu l’obstacle pour les Argentins alors que son coup du chapeau a entraîné le match aux tirs au but avec un score à égalité à 3-3.

Aux tirs au but, l’Argentine est finalement sortie victorieuse et a décroché le trophée. Dès que Messi a embrassé le trophée de la Coupe du monde, les portes du club d’élite se sont ouvertes pour lui, qui compte Sir Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho et Kaka lui-même.

Bobby Charlton a remporté la Coupe du monde avec l’Angleterre en 1966, la Coupe d’Europe 1968 avec Manchester United et le Ballon d’Or 1966. Beckenbauer avait remporté la Coupe du Monde en 1974, a trois Coupes d’Europe avec le Bayern Munich et a été nommé vainqueur du Ballon d’Or en 1972 et 1976. L’Allemand Gerd Muller a remporté la Coupe du Monde en 1974 et avait décroché des Coupes d’Europe de 1974 à 1976 et le Ballon d’Or en 1970.

L’année 1982 a été celle de Paolo Rossi puisqu’il a remporté la Coupe du monde et le Ballon d’Or la même année. Alors qu’il a remporté la Coupe d’Europe en 1985. Zinedine Zidane a remporté la Coupe du monde 1998, la Ligue des champions en 2002 et le Ballon d’Or en 1998.

En parlant de Kaka, Rivaldo et Ronaldinho, tous les trois faisaient partie de l’équipe brésilienne vainqueur de la Coupe du monde 2002. Kaka avait remporté la Ligue des champions et le Ballon d’Or en 2007, Rivaldo avait remporté le Ballon d’Or en 1999 et la Ligue des champions en 2003 tandis que Ronaldinho avait remporté le Ballon d’Or en 2005 et les Champions.

Et maintenant, Messi est également entré dans le club avec son excellent bilan de carrière.

