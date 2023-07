La légende barcelonaise Samuel Eto’o accusée d’un scandale de matches truqués

À la suite de sa décision de promouvoir un club de la deuxième division camerounaise à la ligue supérieure, des preuves troublantes d’une éventuelle conduite de matches truqués de Samuel Eto’o ont été révélées. Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) aurait promis de promouvoir l’équipe en manipulant les matches, comme le rapporte le quotidien français L’Équipe.

Selon la source, on peut entendre Eto’o dire « Opopo doit monter en première division », sur des enregistrements réalisés en janvier 2023. C’est notre objectif (…) C’est notre Fédération. Victoria United va monter.

« Restez calme, nous vous accordons les trois points et nous suspendons l’arbitre. Mais permettez-moi au moins de retourner au Cameroun. Il est arrivé le 3 (janvier) dans la nuit. On se verra donc au bureau le 4. Quoi qu’il en soit, je vais exclure et désactiver cet arbitre », a-t-il poursuivi lors des discussions divulguées.

Association Eto’o aux problèmes de matchs truqués camerounais

Quelques mois plus tard, l’équipe est catapultée à la première position. En fin de compte, il a remporté la compétition car la FECAFOOT a jugé que le deuxième de la saison précédente, le Stade de Bertoua, était inéligible.

Par conséquent, Victoria United a triomphé en avril, remportant la victoire en deuxième division camerounaise et obtenant une promotion. De plus, il s’agit de la deuxième promotion du club en autant d’années. En 2020, il a bondi de la troisième à la deuxième division. Eto’o était aux commandes.

Cerise sur les autres allégations

Cela s’ajoute à la longue liste des scandales récents impliquant le président de la Fédération camerounaise. Il y a quelques jours, son ex-vice-président, Henri Njalla Quan, a fait de larges allégations. Quan a accusé Eto’o d’avoir mis au banc Andre Onana de l’équipe nationale.

« Je lui ai demandé formellement l’avenir de notre gardien [Onana] en équipe nationale, et il a répondu que la carrière du garçon était terminée et que la lettre qu’il avait envoyée à son club, l’Inter, était de se débarrasser du garçon, alors comment quelqu’un peut-il être aussi mesquin ? Il voulait à tout prix se débarrasser de lui.

« Les stars de l’équipe nationale sont étouffées par quelqu’un qui était lui-même une star quand il était footballeur, et qui veut continuer à l’être en tant qu’entraîneur. Il est présent à toutes les réunions, à toutes les sessions de formation. Même l’entraîneur (Rigobert Song) se sent étouffé par l’omniprésence d’Eto’o », a déclaré Njalla Quan, via Cadena Cope.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto