La légende barcelonaise Gerard Pique en retraite choc: voici pourquoi et ce que Pique prévoit de faire ensuite

Le défenseur barcelonais Gerard Pique devrait prendre sa retraite ce week-end à l’âge de 35 ans.

La légende catalane a annoncé la décision choc jeudi soir sur Instagram (s’ouvre dans un nouvel onglet) et aura son dernier match au Camp Nou contre Almeria.

“J’ai toujours dit qu’il n’y aurait pas d’autre équipe après le Barça et ce sera comme ça”, a-t-il déclaré. “Le football m’a tout donné. Le Barça m’a tout donné. Vous, culers [fans]m’ont tout donné.

Gerard Pique a joué plus de 600 matchs pour Barcelone (Crédit image : Getty)

“Et maintenant que tout ce gamin [himself] les rêves sont devenus réalité, je veux vous dire que j’ai décidé que le moment était venu de mettre fin à ce voyage.”

“Vous me connaissez, tôt ou tard je serai de retour. Je vous verrai au Camp Nou. Vive le Barça. Toujours.”

Pourquoi Gérard Pique prend-il sa retraite ?

Pique n’a pas donné de raison spécifique pour mettre fin brusquement à sa carrière – bien que des rumeurs aient commencé à tourbillonner autour de la décision de la star.

L’expert espagnol du football et personnalité de LaLigaTV, Guillem Balague, a déclaré que Pique était prêt à renoncer à environ 40 millions d’euros qui étaient dus pour le reste de son contrat, qui devait expirer en 2024, mais pas ce que le club lui doit des paiements différés pendant la pandémie.

Pique a accepté une réduction de salaire en 2020 afin que le Barça enregistre de nouvelles recrues, telles que Sergio Aguero et Memphis Depay.

L’attraction de Gerard Pique sur Kylian Mbappe a signifié un moment où le monde du football a réalisé qu’il était mortel (Crédit image : Getty)

L’échec du Barça à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait être l’une des principales raisons de la retraite du joueur de 35 ans – et pas seulement d’un point de vue financier, qui pèse lourdement sur les Blaugrana.

Pique était en faute pour l’un des buts clés du deuxième match de l’équipe contre l’Inter Milan, qui s’est qualifié à ses dépens, alors qu’il y a deux saisons, Pique est devenu un mème pour son pull de chemise sur Kylian Mbappe lors d’un match contre le PSG. Peut-être qu’à l’approche de la Coupe du monde, l’Espagnol voit maintenant le moment idéal pour tirer sa révérence, sachant qu’il n’est plus au sommet.

Gerard Pique et Shakira avec le trophée de la Copa del Rey au Camp Nou en 2015 (Crédit image : Getty Images)

Selon Balague, Pique pourrait encore se présenter à la présidence de Barcelone. Pique possède le club espagnol de deuxième division d’Andorre et est un homme d’affaires en dehors du football – tandis qu’un autre aspect de sa vie personnelle est également très discuté en ce moment. En juin, Pique a annoncé sa séparation d’avec sa partenaire, la chanteuse Shakira.

“C’est une surprise que Pique l’ait fait maintenant, mais moins si vous pensez que le club en faisait un méchant, car son salaire était si élevé et qu’il était expulsé pour réduire la masse salariale”, a expliqué Ballague à la BBC (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Il est le défenseur central de cinquième choix et il en est conscient. Pique a toujours dit qu’il prendrait sa retraite lorsqu’il arriverait au point qu’il ne pourrait plus donner à Barcelone. Et il est également conscient que les légendes du club sont parties en mauvais état. termes lorsque le club a commencé à déformer le récit pour en faire les «méchants» de l’histoire.La situation avec le président du club Joan Laporta était tendue ces derniers temps et l’entraîneur Xavi n’avait continué à le jouer que lorsque cela était absolument nécessaire.

“Pique, Jordi Alba et Sergio Busquets avaient tous de gros contrats, d’une valeur d’environ 250 millions d’euros entre eux, disent certains. Busquets va à l’Inter Miami donc Alba sera le seul qui reste. Pique est maintenant parti selon ses propres conditions et Laporta n’a appris que quelques minutes avant la sortie de la vidéo. Pique l’a gardé très, très silencieux.”