La légende australienne Lleyton Hewitt intronisée au Temple de la renommée du tennis

Lleyton Hewitt, double champion du Grand Chelem et ancien numéro un mondial, a été intronisé samedi au Temple de la renommée du tennis international, une cérémonie retardée de 2021 par Covid-19.

Hewitt a remporté les titres de l’US Open 2001 et de Wimbledon 2002 parmi 30 triomphes ATP en carrière et a aidé l’Australie à remporter la Coupe Davis en 1999 et 2003.

L’homme de 41 ans d’Adélaïde n’a pas pu se rendre au Temple de la renommée l’année dernière depuis l’Australie, son intronisation a donc été reportée d’un an et organisée après les demi-finales de l’ATP Hall of Fame Open de samedi.

“Je pense que j’avais besoin de cette année supplémentaire pour trouver des mots appropriés”, a déclaré Hewitt. “C’est un honneur incroyable pour moi. C’est d’autant plus spécial de pouvoir avoir ma famille et mes amis ici.

La cérémonie a eu lieu sur le terrain où Hewitt a remporté son premier match sur gazon ATP à l’adolescence en 1998.

Hewitt était numéro un mondial en fin d’année en 2001 et 2002 et son émotion intense combinée à sa vitesse et à son talent de frappeur en faisaient une menace sur n’importe quelle surface, de superbes coups généralement suivis du cri “Allez.”

Hewitt a terminé avec un record de carrière de 616-262 en simple ATP.

L’icône australienne a remporté son premier titre ATP à Adélaïde en 1998 et son dernier en 2014 au Hall of Fame Open, en battant Ivo Karlovic.

“Je me sens chanceux d’avoir pu jouer à travers les générations”, a déclaré Hewitt, “pour jouer contre mes héros comme Andre Agassi et Pete Sampras” ainsi que contre les légendes Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

