La légende australienne du sport automobile John Harvey est décédé entouré de sa famille après avoir perdu sa bataille contre le cancer du poumon.

Le gagnant de Bathurst 1000, âgé de 82 ans, est décédé vers 20 h 45 samedi soir après avoir annoncé qu’il avait un cancer du poumon en phase terminale en novembre.

La famille de Harvey a déclaré que l’homme de 82 ans était décédé « pacifiquement » et avait partagé un hommage émouvant avec des photos du conducteur sur les réseaux sociaux.

« La plupart des gens garderont de bons souvenirs de l’incroyable carrière de mon père en course et les bons souvenirs de lui resteront éternels », lit-on dans le communiqué de la famille.

La légende australienne du sport automobile John Harvey, 82 ans, (photo de droite avec sa femme Beverley) est décédée après avoir lutté contre le cancer du poumon et entouré de sa famille samedi soir

Harvey (photo) est né à Sydney en 1938 et a été pilote de course pendant quatre décennies

La famille de Harvey a annoncé sa mort dimanche et a publié un hommage émouvant au « merveilleux mari, père, grand-père et arrière-grand-père » sur les réseaux sociaux

« Pour nous, il était bien plus, un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père merveilleux, nous soutenant tous chaque fois que nous avions besoin de ses conseils et de son amour.

«Quelle vie il a vécue en parcourant le monde en course avec et contre les meilleurs du secteur, toujours un vrai gentleman.

«Nous savons tous que sa réalisation la plus fière était nous. Il nous manquera énormément, mais nous savons que le moment était venu.

Harvey est né à Sydney en 1938 et il a commencé sa carrière de pilote de course de haut niveau dans les années 1950.

Il est passé à la course sur route au milieu des années 1960 et a été encadré par le légendaire pilote automobile australien Bob Jane.

Harvey a remporté le championnat australien de 1,5 litre à roues ouvertes de 1966 et les championnats australiens de voitures de sport en 1971 et 1972.

Il est passé à la course de voitures de tourisme dans les années 1960 et a remporté sa première victoire de champion à Symmons Plains en 1976, se classant également deuxième dans le Bathurst 1000.

La victoire la plus médiatisée de Harvey est survenue dans des circonstances controversées au Bathurst 1000 en 1983.

Harvey a remporté la prestigieuse course Bathurst 1000 dans des circonstances controversées en 1983 (photo des anciens pilotes de Supercar LR Allan Mofatt, John Harvey et Larry Perkins en 2016)

Harvey (photographié avec ses enfants) était également une figure clé du programme Holden Special Vehicles et de la tenue Holden Racing Team en V8 Supercars

Il a conduit avec Phil Brock dans la deuxième voiture du Holden Dealer Team, # 25 VH Commodore, tandis que Peter Brock et Larry Perkins ont piloté la célèbre 05.

Brock et Perkins ont ramené leur voiture cassée dans les stands après seulement huit tours et ont été autorisés à passer à l’autre voiture de leur équipe, qui occupait la deuxième place.

Brock et Perkins ont ensuite remporté le Bathurst 1000 par plus d’un tour et Harvey a été crédité comme vainqueur de la course après avoir conduit les huit premiers tours.

Ils étaient le premier trio de pilotes à être couronné champion au Bathurst 1000.

Harvey a été trois fois finaliste dans la célèbre course du Mt Panorama et s’est classé deuxième en 1976, 1984 et 1986.

Il a également terminé troisième du championnat australien de voitures de tourisme en 1979, a remporté sa catégorie aux 24 heures de Spa en 1987 et a remporté la première manche du championnat du monde de voitures de tourisme à Monza.

Harvey, qui a pris sa retraite en 1988, était également une figure clé du programme Holden Special Vehicles et de la tenue Holden Racing Team dans les V8 Supercars.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du sport automobile australien en 2018 et a reçu une médaille de l’Ordre d’Australie pour ses services au sport automobile en 2020.