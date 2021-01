L’animateur de talk-show américain Larry King se battrait contre le coronavirus dans un hôpital de Los Angeles, où son état est tel que les membres de sa famille ne sont pas autorisés à lui rendre visite.

King, 87 ans, court un risque élevé de complications du virus non seulement en raison de son âge, mais aussi parce qu’il a déjà souffert d’accidents vasculaires cérébraux, d’une crise cardiaque, de diabète et de cancer de la prostate et du poumon. Il serait isolé après avoir combattu sa dernière maladie pendant 10 jours.

L’émission d’entrevues de longue date de King sur CNN, Larry King Live, a fait de lui l’une des personnalités médiatiques les plus importantes aux États-Unis.

Ces dernières années, l’intervieweur chevronné dirige son émission Politicking, diffusée par RT America depuis qu’il a conclu un accord avec la société de production basée à New York, Ora TV, que King a cofondée en 2012.

Deux des enfants adultes de King sont décédés en 2020 – Andy, d’une crise cardiaque, en juillet et Chaia, d’un cancer du poumon, en août.

