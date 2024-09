la légendaire co-star du Flic de Beverly Hills avait 76 ans

John Ashton, l’acteur légendaire qui a joué Taggart, grognon (mais finalement héroïque) dans le film Le flic de Beverly Hills films, est mort. Aucune nouvelle pour l’instant sur la cause du décès, mais son décès a été confirmé par son manager à Variété. En plus de son rôle de Taggart, Ashton a eu une longue et distinguée carrière à l’écran, avec lui jouant également un rôle mémorable face à Robert De Niro et Charles Grodin dans Course de minuit (dirigé par son Le flic de Beverly Hills réalisateur Martin Brest).

Ashton était également l’un des favoris du légendaire John Hughes, qui lui a confié un petit rôle dans Elle va avoir un bébé avant de lui confier un grand rôle (en tant que père d’Eric Stoltz) dans Une sorte de merveilleux. Il est également apparu dans Hughes Sue bouclée. Ashton faisait partie de ces gars qui étaient partout, avec lui excellent dans le film de Ben Affleck. Parti Bébé Partile film sous-estimé de George Gallo Hommes du milieuet dans de très nombreuses émissions de télévision et films, comme la mémorable mini-série des années 80, Je sais que mon prénom est Stevenoù il a joué le père de la tristement célèbre victime de kidnapping Steven Stayner. Il a également joué un bon rôle dans l’adaptation télévisée du film de Stephen King. Les Tommyknockers.

Ashton venait tout juste de reprendre son Le flic de Beverly Hills rôle face aux anciennes co-stars Eddie Murphy et Judge Reinhold dans Netflix Le flic de Beverly Hills : Axel F. En fait, je en fait, je l’ai interviewé au junket et j’ai trouvé que c’était un gars adorable. Juste avant d’aller l’interviewer, je l’ai aperçu en train de fumer un cigare sur le balcon de l’hôtel Beverly Hills, et quand je suis allé lui dire bonjour, il n’aurait pas pu être plus gentil. L’un des moments les plus touchants de l’interview a été lorsque je lui ai demandé s’il aimerait revenir pour une autre fois. Le flic de Beverly Hills film, et il m’a souri, m’assurant qu’il le ferait absolument. C’est triste qu’il n’en ait pas eu l’occasion parce que c’était un gars vraiment bien.

