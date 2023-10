Cela fait cinq ans depuis la légalisation du cannabis au Canada, et un nouveau sondage révèle que la plupart des Canadiens soutiennent cette décision, mais peu sont d’accord avec la légalisation d’autres drogues.

Dans un nouveau sondage en ligne mené par Research Co, il a été constaté que 64 pour cent des Canadiens sont favorables à la légalisation du cannabis, qui est en vigueur depuis le 17 octobre 2018 après l’adoption par le gouvernement fédéral de la Loi sur le cannabis.

« Le soutien à la légalisation de la marijuana est le plus élevé parmi les Canadiens âgés de 55 ans et plus (66 pour cent) », a déclaré Mario Canseco, président de Research Co. dans un communiqué de presse. “Les proportions sont plus faibles chez les 35 à 54 ans (56 pour cent) et chez les 18 à 34 ans (48 pour cent).”

Selon les données d’un sondage, 58 pour cent des Canadiens pensent que les employeurs devraient avoir la possibilité d’administrer des tests de dépistage de drogues à n’importe quel employé.

Le sondage révèle également que sept Canadiens sur dix soutiennent que le gouvernement fédéral accorde une grâce à ceux qui ont déjà été reconnus coupables de possession de cannabis pour usage personnel sans avoir l’intention de le vendre.

Les Ontariens sont les plus favorables au pardon (72 pour cent), suivis de près par 71 pour cent des répondants de la Saskatchewan et du Manitoba, 70 pour cent en Alberta, 68 pour cent au Québec et 65 pour cent des répondants du Canada atlantique et de la Colombie-Britannique. .

En même temps, peu de Canadiens soutiennent la légalisation d’autres substances.

Par exemple, seulement 12 pour cent des Canadiens croient que l’ecstasy et la cocaïne en poudre devraient être légalisées, 10 pour cent pensent qu’il est temps de légaliser l’héroïne, le crack, et neuf pour cent pensent que la méthamphétamine ou le « crystal meth » ou le fentanyl devraient être légalisés.

Le sondage révèle également que 53 pour cent des Canadiens déclarent n’avoir jamais consommé de marijuana au pays. Mais parmi ceux qui en ont consommé, 48 pour cent déclarent que tous leurs produits à base de cannabis ont été achetés chez un détaillant agréé, et 17 pour cent ont déclaré ne jamais les avoir achetés auprès d’un détaillant agréé.

Méthodologie : Les résultats sont basés sur une étude en ligne menée du 11 au 13 octobre 2023 auprès de 1 000 adultes au Canada. Les données ont été pondérées statistiquement selon les chiffres du recensement canadien selon l’âge, le sexe et la région du Canada. La marge d’erreur, qui mesure la variabilité de l’échantillon, est de plus ou moins 3,1.