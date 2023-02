La légalisation du cannabis en Thaïlande relance le débat avant les élections

C’est rapidement devenu une entreprise florissante, particulièrement dans les grands centres. Thanathip “Tum” Rattanaroj, propriétaire des points de vente de cannabis Gods Gift dans le quartier populaire de Sukhumvit à Bangkok et à Pattaya, fait passer en moyenne une centaine de personnes par jour dans chaque succursale. Entre les ventes au comptoir et la distribution en gros des trois fermes de marijuana qu’il dirige également, son entreprise génère entre 6 et 7 millions de bahts par mois. “La raison pour laquelle j’ai lancé une entreprise de cannabis est que je pensais que c’était bien meilleur que l’alcool et d’autres drogues”, a déclaré l’homme de 39 ans, qui est également membre du comité de la commission thaïlandaise de lutte contre le blanchiment d’argent et les stupéfiants. « C’est juste une herbe. Une herbe qui aide vraiment à l’économie et au côté médical. Ma famille a aussi une usine d’herbes. Mon processus de croissance est assez important, donc je fais de la recherche et je cultive aussi.

Les prévisions du gouvernement l’année dernière indiquaient que l’industrie générerait des revenus annuels de plus de 10 milliards de bahts. Mais avec l’odeur de la marijuana désormais omniprésente dans de nombreuses rues de Bangkok et d’ailleurs, tout le monde ne favorise pas la nouvelle source de revenus de la Thaïlande et son émergence en tant qu’Amsterdam asiatique. Les gens fument de la marijuana lors de la High Convention thaïlandaise à Chiang Mai en décembre. Crédit:Getty Images L’utilisation récréative est techniquement interdite mais répandue et reste une zone grise avec une législation bloquée au parlement. Le changement de politique, le premier dans la région, se présente également comme un enjeu clé avant les élections nationales de mai. La radiation du médicament a été remis en cause par les organisations y compris le Conseil médical de Thaïlande, qui a publié en septembre une déclaration conjointe avec 16 autres groupes de professionnels de la santé mettant en garde contre les conséquences néfastes si la marijuana était utilisée à des fins autres que médicales supervisées.

Les partis d’opposition Pheu Thai et Move Forward ont également contesté la libéralisation, bloquant l’adoption d’un projet de loi sur le contrôle du cannabis et du chanvre, tout comme le Parti démocrate, le troisième plus grand groupe de la coalition au pouvoir du Premier ministre Prayut Chan-o-cha. De l’autre côté du débat se trouve Anutin Charnvirakul, ministre de la Santé publique et vice-Premier ministre, dont le parti Bhumjaithai – le deuxième plus grand du bloc au pouvoir – a remporté un large soutien en faisant campagne pour la dépénalisation avant les élections il y a cinq ans. “Cela va être un grand combat lors des élections”, a déclaré Termsak Chalermpalanupap, qui dirige le programme d’études thaïlandaises à l’ISEAS-Yusof Ishak Institute à Singapour. Un camion pop-up de marijuana le long de Sukhumvit Road à Bangkok. Crédit:Getty Images Chalermpalanupap affirme dans un nouvel article universitaire que le cannabis a été légalisé à la hâte et sans mesures de contrôle appropriées. Il dit que “les ambiguïtés persistantes sur la” marijuana gratuite “restent une grave menace pour la santé publique de la société thaïlandaise”.

Il ajoute dans le document que “le commerce illicite et l’utilisation récréative de la marijuana ont créé de sérieuses inquiétudes non seulement en Thaïlande, mais aussi parmi les autres membres de l’ASEAN pour qui la marijuana reste un stupéfiant interdit”. Chalermpalanupap a dit Le Sydney Morning Herald et L’âge cette semaine, il était “très difficile” d’arrêter de fumer à des fins récréatives et a également soulevé des doutes quant à savoir si les contrôles d’identité des clients, qui ont été introduits, feraient une différence pour savoir qui achète du cannabis et dans quel but. “Vous pouvez acheter de la marijuana presque partout dans les zones touristiques”, a-t-il déclaré. “En Thaïlande, l’identification n’est pas si importante. L’argent est plus important ». Il existe d’autres mesures en place qui visent à réguler le marché. Il y a une limite à la puissance du cannabis qui peut être vendu : seuls les produits contenant moins de 0,2 % de tétrahydrocannabinol (THC), le produit chimique qui fait planer les consommateurs, sont légaux. Il est également interdit aux personnes de moins de 20 ans d’acheter de la marijuana et des sanctions pouvant aller jusqu’à 25 000 bahts ou trois mois de prison sont prévues pour en avoir fumé en public. Il n’y a pas non plus de ventes autorisées en ligne ou via des distributeurs automatiques.

Il y a eu des cas de inspections et arrestations de vendeurs qui enfreignent les règles. Mais au milieu des rapports d’un multiplication par quatre de la dépendance au cannabis après la modification de la loi, même les professionnels reconnaissent des lacunes importantes dans le système. « Pour faire des tests, par exemple, [on the strength of cannabis being sold] Je pense que c’est impossible parce que le prix de la vérification du THC est très cher », a déclaré Piyatat « Fang » Didsayothin, 35 ans, qui exploite une ferme de cannabis haut de gamme appelée Sweet and High à Chiang Rai avec son partenaire commercial Priraphong « Jackie » Lertkraiwan, 34. Priraphong Lertkraiwan, à gauche, et Piyatat Didsayothin dans leur ferme de cannabis à Chiang Rai. Crédit:Art Akkarawat « Pour les appareils portables, ce n’est pas du tout précis. Et le gouvernement doit dépenser beaucoup plus d’argent pour l’équipement pour couvrir tous les magasins.

Piyatat, qui dirigeait un magasin de planches à roulettes avant d’ouvrir la ferme, et Lertkraiwan ne vendent que des fleurs de cannabis, principalement en gros à des magasins de Bangkok et de Chiang Mai. Ils font don de nombreuses racines et feuilles des plantes qu’ils cultivent aux patients atteints de cancer et croient fermement aux mérites de l’utilisation de la marijuana dans les médecines traditionnelles pour traiter les problèmes de santé, comme cela a été le cas pendant des siècles en Thaïlande avant d’être interdit en 1934. “Les patients ont plus de chances d’être guéris maintenant », a déclaré Piyatat. “Maintenant, c’est beaucoup plus facile par rapport au passé.” C’est un point de vue partagé par Audsada, l’opérateur de café de Chiang Rai, qui convient que le gouvernement a peu de pouvoir pour gérer la consommation de marijuana en l’état. Le café d’Audsada Kantama à la périphérie de Chiang Rai. Crédit: Art Akkarawat “Je pense que le protocole du gouvernement n’est toujours pas clair”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’ils n’ont toujours rien de clair pour contrôler l’usage du cannabis maintenant.”

“[But] pourquoi doivent-ils contrôler le droit de choisir la façon dont les gens se détendent dans un espace privé ? » Chargement « Les gens qui consomment du cannabis le comprennent, mais ceux qui ne comprennent pas pensent toujours que nous sommes des junkies. Mais pourquoi? Les gens que je connais qui consomment du cannabis ont tous de très bonnes carrières. La plupart d’entre eux l’utilisent pour se détendre. Certains d’entre eux l’utilisent pour la méditation, d’autres pour se soulager après le travail, d’autres pour s’endormir. A Bangkok, Thanathip, le propriétaire de la boutique et de la ferme, autorise également les clients à fumer à l’intérieur de ses locaux afin notamment de surveiller les nouveaux arrivants. Comme Audsada, il est d’avis que le gouvernement ne devrait pas se préoccuper d’essayer de réprimer l’utilisation récréative.