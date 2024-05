La légalisation du cannabis augmente-t-elle la consommation des adolescents ?

Avec l’herbe ces jours-ci, c’est un monde Willy Wonka : barres de chocolat, sucettes, gummies aux saveurs exotiques – sans parler des joints, vapes, boissons et le reste. Vingt-quatre États et le District de Columbia ont désormais légalisé la vente de marijuana à des fins récréatives, stimulant ainsi l’innovation, réduisant les prix et rendant la drogue – plus puissante que jamais – plus largement disponible. L’administration Biden a recommandé cette semaine d’assouplir la réglementation fédérale sur le cannabis.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les adolescents ?

Des études ont démontré que la consommation de marijuana peut nuire au développement du cerveau. Certaines nouvelles souches ont été liées à la psychose. De nombreux experts de la santé craignent que l’assouplissement des lois sur le cannabis n’entraîne une consommation accrue de cette drogue chez les mineurs. Mais Rebekah Levine Coley, psychologue du développement au Boston College, est moins sûr.

En avril, elle et ses collègues ont publié une étude au JAMA qui a examiné les modèles de consommation de drogues chez 900 000 élèves du secondaire de 2011 à 2021, en utilisant les données autodéclarées de la Youth Risk Behaviour Survey. Ils ont constaté que moins de mineurs déclaraient avoir consommé du cannabis au cours du mois précédent dans les États où la drogue avait été légalisée. Mais ils ont également constaté que dans les 18 États qui avaient légalisé le cannabis et autorisé la vente au détail de cette drogue, certains adolescents qui en consommaient en consommaient plus fréquemment. L’effet net a été une baisse stable ou légère de la consommation de cannabis chez les adolescents.

Le Dr Coley a parlé au New York Times de l’étude et de ses implications pour la politique nationale et fédérale en matière de drogues. Cette conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Il semble raisonnable de supposer que la légalisation de la marijuana entraînerait une consommation accrue chez les jeunes.

Oui, le bon sens pourrait affirmer qu’à mesure que le cannabis sera légalisé, il deviendra plus accessible. Il y aura moins de répercussions juridiques potentielles, donc la disponibilité et l’utilisation augmenteront.

Nous n’avons pas trouvé cela chez les adolescents. Au contraire, nous constatons une très légère baisse de la consommation de cannabis dans les États qui ont légalisé le cannabis récréatif, ainsi qu’une baisse de la consommation d’alcool et de cigarettes électroniques.

Quel est le lien avec ces substances ?

Il existe différentes théories. Certains soutiennent que les individus consomment souvent des substances ensemble. Ainsi, si vous augmentez la consommation d’une substance, vous augmenterez probablement la consommation d’autres substances. De même, si vous diminuez une substance, vous pouvez également diminuer d’autres substances.

Pourquoi la consommation de marijuana diminuerait-elle alors que cette drogue est légalisée ?

Une explication possible est que le fait de déplacer le cannabis du marché illégal et de la vente de rue vers le marché légal, où l’accès est restreint aux personnes de moins de 21 ans, a en fait réduit l’accès pour les adolescents.

Une autre théorie est qu’à mesure que le cannabis est légalisé, les parents et autres personnes sont plus conscients de l’accès potentiel de leurs enfants, et que les parents discutent davantage avec les adolescents sur les risques potentiels ou imposent plus de surveillance.

L’alcool était légal dans les générations précédentes, et les parents en étaient conscients, mais la consommation excessive d’alcool a explosé dans les années 1980 et 1990. En quoi la situation actuelle est-elle différente ?

Il existe différents types de prise de conscience. Certaines campagnes de santé publique sur les dangers de la cigarette et les graves conséquences du tabagisme sur la santé ont certainement eu pour effet de réduire la consommation, en particulier chez les jeunes, et d’empêcher les gens de commencer à fumer. Nous avons également réussi à ralentir l’essor extrêmement rapide des cigarettes électroniques.

Il est également important de souligner que la consommation de substances a globalement diminué de manière assez notable chez les adolescents.

Une autre idée est qu’il existe chez les adolescents une tendance croissante à la surperformance et au contrôle, à l’encontre de l’hédonisme et à passer beaucoup moins de temps avec leurs pairs. Mais ces explications peuvent aider à expliquer les tendances globales des comportements à risque et de la consommation de substances chez les adolescents. Ils n’expliquent pas les différences que nous avons constatées d’un État à l’autre, dans lesquelles la légalisation du cannabis récréatif était liée à la réduction de la consommation de substances.