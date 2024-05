La légalisation du cannabis au Canada est liée à un triplement des visites aux urgences chez les personnes âgées, selon une étude

Ligne du dessus

Le nombre de personnes âgées hospitalisées pour intoxication au cannabis a triplé après que le Canada a légalisé la vente au détail de marijuana, selon un rapport. étude publié lundi dans la revue JAMA Internal Medicine, alors que la légalisation rapide du médicament en Amérique du Nord entraîne davantage d’appels concernant ses effets secondaires, y compris chez les personnes âgées.

Les personnes âgées sont plus exposées au risque d’intoxication au cannabis, car elles en consomment probablement d’autres. … [+] médicaments, ont déclaré les chercheurs. Getty Images

Faits marquants

Les chercheurs ont analysé plus de 2 300 visites aux urgences pour intoxication au cannabis chez des adultes de 65 ans et plus en Ontario, constatant que le taux de visites a augmenté de manière significative après que le Canada a légalisé la vente de fleurs de cannabis séchées et de produits comestibles, par rapport à la période précédant la légalisation. Le taux de visites aux urgences pour intoxication au cannabis a doublé en 14 mois après que le Canada a légalisé la vente de fleurs séchées en 2018 et a triplé en deux ans après la légalisation de la vente de produits comestibles en 2020, selon l’étude. Selon l’étude, les personnes âgées sont plus exposées au risque d’intoxication au cannabis, car elles prennent probablement d’autres médicaments et sont plus susceptibles de souffrir d’interactions médicamenteuses. Les chercheurs ont déclaré que l’augmentation de l’ingestion accidentelle et la facilité d’accès aux produits à base de cannabis sont des facteurs probables d’une augmentation des visites aux urgences.

Ce que nous ne savons pas

Le nombre de Canadiens âgés qui ont été victimes d’une intoxication au cannabis sans se rendre à l’hôpital est probablement plus élevé, ont noté les chercheurs, ajoutant que l’étude se limitait aux données sur les visites aux urgences. Certains adultes peuvent avoir cherché des soins médicaux ailleurs, voire pas du tout, car certaines données incluent une période pendant la pandémie de Covid-19, selon l’étude.

Fait surprenant

Les Canadiens âgés de 65 ans et plus constituent le groupe d’âge qui consomme le plus de cannabis, avec plus de 400 000 personnes déclarant avoir essayé cette drogue à la fin de 2019, contre 40 000 en 2012, selon une étude de Statistique Canada. rapport. Environ 15 % des adultes de plus de 65 ans aux États-Unis signalé consommation de cannabis entre 2017 et 2020.

Contexte clé

Les responsables de la santé sont devenus plus préoccupés par la consommation de produits à base de cannabis par les personnes âgées au cours de la dernière décennie. Symptômes de empoisonnement au cannabis comprennent des étourdissements, de la confusion et des nausées, tandis que des symptômes plus graves entraînent, entre autres, le délire, la panique et l’anxiété. Études suggérer les effets à long terme d’une intoxication au cannabis peuvent exacerber des maladies psychotiques comme la schizophrénie ou entraîner une augmentation rapide du rythme cardiaque. Les personnes hospitalisées pour des cas graves d’intoxication au cannabis sont parfois traité avec des sédatifs, comme le valium, bien que la plupart des cas nécessitent rarement un traitement. Aux États-Unis, les appels aux centres antipoison liés au cannabis par des adultes âgés de 50 ans et plus ont été multipliés par 18 entre 2009 et 2019, selon une étude de 2020. étude. Les visites aux urgences liées à la consommation de cannabis chez les adultes de 65 ans et plus sont passées d’un taux de 20,7 pour 100 000 visites en 2005 à 395 pour 100 000 en 2019, en 2023. étude des hospitalisations en Californie trouvées. Les responsables canadiens ont averti les personnes âgées sont confrontées à un risque plus élevé d’effets secondaires du cannabis – ce qui suggère qu’elles sont également susceptibles d’être ingérées accidentellement – ​​car les produits sont en moyenne quatre fois plus puissants qu’ils ne l’étaient dans les années 1980.

