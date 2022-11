La légalisation de la marijuana en Thaïlande fait face à un contrecoup

Près des grandes salles de conférence du centre de Bangkok où les dirigeants asiatiques se réuniront cette semaine, une pléthore de magasins de marijuana – la nouvelle attraction touristique de la capitale thaïlandaise – étaient animés malgré une controverse qui menace le secteur en pleine croissance.

Depuis que la Thaïlande a décriminalisé le cannabis cette année, les magasins vendant des variétés locales et importées, des joints pré-roulés et des bonbons gélifiés ont rapidement vu le jour.

De nouveaux cafés portant des noms tels que MagicLeaf et High Society sont situés à quelques minutes des réunions du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Mais la prolifération de ces entreprises a déclenché une réaction de la part de certains politiciens et médecins qui affirment que le changement a été imposé sans réglementation et demandent maintenant des règles plus strictes, voire une nouvelle interdiction.

Un projet de loi sur la réglementation du cannabis visant à régir la culture, la vente et la consommation a été retardé au Parlement, ce qui a semé la confusion sur certains aspects qui seront légaux.

“Nous sommes dans le vide”, a déclaré mercredi un sénateur, Somchai Sawangkarn, à un radiodiffuseur national, ajoutant que les annonces du ministère de la Santé n’avaient pas freiné l’utilisation récréative.

L’Asie du Sud-Est a des lois strictes interdisant la vente et l’utilisation de la plupart des drogues, mais la Thaïlande est devenue une exception majeure en juin, lorsqu’elle a retiré le cannabis de sa liste de stupéfiants.

Cette décision a été menée par le ministre de la Santé Anutin Charnvirakul, qui a présenté la marijuana comme une culture commerciale pour les agriculteurs et a défendu son utilisation médicale, mais l’utilisation récréative a explosé.

Les autorités se sont ensuite précipitées sur des mises à jour au coup par coup du règlement précisant que le cannabis ne pouvait pas être vendu aux enfants ou à proximité des écoles et des temples.

Bénéfices “super élevés”

Netnapa Singathit a eu un fumoir pendant une courte période après avoir ouvert son magasin de cannabis RG420 dans le centre de Bangkok, mais elle est passée au service de boissons après que les autorités eurent interdit ces salles.

Elle a appelé à une réglementation qui normalise la qualité, ajoutant : “Nous sommes préoccupés par les opérateurs qui ne sont pas conformes, et les clients se retrouvent avec de mauvais produits”.

Ces dernières semaines ont apporté une vague de reportages sur les hospitalisations et l’utilisation par les enfants.

Le président de l’association thaïlandaise des médecins légistes, Smith Srisont, a demandé à un tribunal la semaine dernière de le réinscrire comme stupéfiant.

“C’était une erreur de ne pas avoir de lois en vigueur avant de déverrouiller le cannabis … il n’est pas utilisé à des fins médicales, mais à des fins récréatives”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Pourtant, avec des bénéfices importants à réaliser, de nombreux propriétaires d’entreprise sont détendus face aux changements à venir. Anutin a exclu la dépénalisation, mais soutient une plus grande réglementation.

Akira Wongwan, directeur général d’une entreprise de cannabis médical, Adam Group, a déclaré que les marges bénéficiaires du cannabis récréatif étaient “super élevées”.

Le secteur pourrait valoir 1,2 milliard de dollars d’ici 2025, a estimé l’Université de la Chambre de commerce thaïlandaise.

“La plupart des gens pensent toujours qu’ils peuvent au moins obtenir des bénéfices maintenant, même si la réglementation change”, a déclaré Akira.