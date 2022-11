La légalisation de la marijuana à des fins récréatives est sur le bulletin de vote dans ces États

Un fumeur récréatif de marijuana se livre à fumer de l’herbe le 14 avril 2020 dans la section Bushwick du quartier de Brooklyn à New York. Bruce Bennet | Getty Images

Les électeurs d’une poignée d’États – dont quatre qui favorisent traditionnellement les républicains – devraient décider mardi de légaliser ou non la marijuana à des fins récréatives, ouvrant la voie à sa vente et à sa culture sur des marchés nouvellement réglementés à travers le pays. L’Arkansas, le Maryland, le Missouri, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud pourraient rejoindre 19 autres États et le District de Columbia, qui ont déjà légalisé la marijuana récréative. Les votes interviennent environ un mois après que le président Joe Biden a exhorté les autorités étatiques et locales à suivre son exemple en graciant les personnes condamnées pour des accusations fédérales antérieures de simple possession de marijuana.

Arkansas

En 2016, l’Arkansas est devenu le premier État du sud profond à approuver le cannabis médical. Maintenant, il pourrait devenir le premier État de la région à légaliser l’utilisation récréative si les électeurs approuvent Numéro 4ce qui créerait un marché réglementé réservé aux adultes. La mesure permettrait aux adultes d’acheter jusqu’à une once de cannabis auprès de détaillants agréés et mettrait en place une taxe de vente de 10 % sur les ventes. Selon le Division de l’agriculture de l’Université de l’Arkansas. Il autorise également 20 licences de culture de marijuana non médicale et jusqu’à 120 licences de dispensaire non médical, mais il manque de dispositions pour effacer les casiers judiciaires pour les condamnations pour marijuana et pour la culture de plantes à domicile. Le numéro 4, parrainé par Responsible Growth Arkansas, a été rejeté par des groupes d’opposition, y compris le gouverneur républicain de l’État, Asa Hutchinson, qui s’est prononcé contre les grâces fédérales de Biden. “Nous devons nous assurer que nous ne passons pas à la dépénalisation des drogues qui nuisent aux Américains. Le fait qu’une drogue soit illégale en décourage la consommation”, a déclaré Hutchinson. a dit. Sarah Huckabee Sanders, ancienne attachée de presse de Trump et favorite pour être le prochain gouverneur de l’Arkansas, s’oppose également à l’amendement. UN Sondage Talk Business & Politics-Hendrix College montre que 50,5% soutiennent la légalisation et 43% s’y opposent, le reste étant indécis.

Maryland

Si la question 4 du Maryland est acceptée, elle rejoindra ses voisins Washington, DC et Virginie pour légaliser la marijuana à des fins récréatives. La modification proposée permettrait aux adultes de posséder jusqu’à 1,5 once, ou deux plants de marijuana, à compter du 1er juillet 2023. Il propose également aux personnes arrêtées pour possession de marijuana de voir leur casier effacé, et à d’autres purgeant une peine pour possession simple de voir leur peine réexaminée. Il établirait également un fonds d’aide aux entreprises de cannabis pour les petites entreprises, ainsi que les entreprises appartenant à des minorités et à des femmes entrant dans l’industrie du cannabis à usage adulte, entre autres dispositions. UN Sondage Washington Post-Université du Maryland a constaté que 73 % des électeurs étaient favorables à la légalisation de la consommation de cannabis pour les personnes de 21 ans et plus. Le Maryland a légalisé la marijuana à des fins médicales en 2013 et, un an plus tard, a décriminalisé la possession de 10 grammes ou moins de cannabis. Si elle est adoptée, la question 4 entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Missouri

du Missouri Amendement 3 permettrait aux adultes de l’État d’acheter et de posséder jusqu’à trois onces de marijuana et de cultiver jusqu’à six plantes à fleurs à la maison. Une taxe de vente de 6% sur la marijuana récréative contribuerait à faciliter les radiations automatiques pour les personnes ayant certaines infractions non violentes liées à la marijuana dans leurs dossiers, les soins de santé des anciens combattants, le traitement de la toxicomanie et le système de défenseur public de l’État. L’amendement 3 ajoute également au moins 144 nouvelles petites entreprises aux entreprises existantes autorisées et certifiées pour la marijuana médicale dans l’État, selon Legal Missouri 2022, le groupe de défense qui a parrainé la mesure. Les nouveaux titulaires de licence seront sélectionnés par tirage au sort. Le gouverneur républicain de l’État, Mike Parson, s’oppose à la mesure, la qualifiant de “catastrophe”. selon le St. Louis Post-Dispatch. Un Sondage Emerson College et sondage The Hill montré 48% de soutien à l’amendement parmi les électeurs probables.

Dakota du nord

La légalisation de la marijuana n’a pas été adoptée dans le Dakota du Nord lorsqu’elle est apparue sur les bulletins de vote en 2018, perdant par une marge de 41 % à 59 %. Cette élection, Nouvelle approche Dakota du Nord obtenu une proposition révisée sur le bulletin de vote. Mesure 2 permettrait la possession de jusqu’à une once de marijuana; accorder des permis à 18 détaillants et sept installations de culture ; imposer une taxe d’accise sur le cannabis de 5 % ; et permettre aux individus trois plantes de cannabis pour la culture à la maison. “L’initiative de 2018 n’a pas été écrite avec des garanties suffisantes”, a déclaré Jared Moffat, directeur de campagne pour New Approach North Dakota et directeur de campagne pour le Marijuana Policy Project. Il a déclaré que la proposition de 2018 manquait de lignes directrices sur la conduite sous influence et les politiques de dépistage des drogues des employés. “Nous avons entendu de nombreux Dakotans du Nord qui ont voté contre la mesure du scrutin de 2018 qui soutiennent la mesure 2 cette année”, a-t-il déclaré. Selon Moffat, New Approach North Dakota a collecté plus d’un demi-million de dollars, dont la plupart sont allés à des campagnes de signatures pour faire voter la proposition. Il a également distribué des panneaux de signalisation, envoyé des SMS aux électeurs et diffusé des publicités à la radio.

Dakota du Sud