La lecture de cartes est-elle un art perdu ? À l’ère du GPS, voici ce que les fans de cartes disent que nous perdons

Une carte routière dans la boîte à gants de votre voiture. Une carte de voyage dans votre sac à dos. Une carte du monde sur votre mur, avec des épingles piquées dans les pays que vous avez visités.

Pour les générations plus âgées, les cartes sont plus que de simples morceaux de papier – elles symbolisent où nous sommes allés et où nous pourrions aller. Mais à mesure que le GPS et les téléphones portables prennent le dessus, la lecture de cartes est-elle en train de devenir une compétence perdue ? En janvier, The Guardian a rapporté que les trois quarts des adultes britanniques ont difficulté à lire une carte; et en 2019, même l’un des inventeurs du système de navigation GPS a déploré qu’il y ait eu un frein à son avancement.

« Le fait est que les gens ne savent plus lire les cartes. J’adore les cartes », a déclaré le professeur Bradford Parkinson, selon Yahoo News.

C’est une préoccupation partagée par Brad Green qui, avec sa compagne Petra Thoms, est propriétaire de la boutique World of Maps à Ottawa.

Green estime que le magasin, qui gère une entreprise prospère depuis 1994, a des milliers de cartes en stock et des dizaines de milliers d’autres dans sa bibliothèque électronique, prêtes à être imprimées.

« Il y a un peu de risque que cela devienne une compétence perdue », a déclaré Green à propos de la lecture de cartes. « Et je pense que ce que vous perdez, c’est la vue d’ensemble. »

Ce qu’une carte téléphonique hyper-locale ne vous donne pas nécessairement, c’est une perspective, a expliqué Green. Par exemple, si vous regardez du cercle polaire arctique vers le bas, le Canada borde le Groenland ; Si vous regardez une carte de l’Amérique du Nord, la pointe Pelée, en Ontario, s’étend le long de la même latitude que le nord de la Californie.

Brad Green, copropriétaire de World of Maps à Ottawa, imprime une image Google Earth dans sa boutique. (Brad Green)

Green dit qu’il s’est intéressé aux cartes toute sa vie. Lui et Thoms ont lancé leur magasin par amour du voyage – ils se sont rencontrés sur le soi-disant « sentier hippie » de l’Europe à l’Inde dans les années 1970. À ce jour, lorsque Green ouvre une carte de l’Inde, il dit qu’il est inondé de souvenirs. Le couple s’est finalement installé à Ottawa après un autre voyage autour du monde et a ouvert une boutique de voyage.

Les affaires sont animées depuis, même lorsque COVID a fait des ravages dans de petites entreprises comme la leur. En fin de compte, les gens aiment les cartes, a déclaré Green.

Ses clients varient selon l’âge, des enfants aux personnes âgées. Certains veulent des cartes de plein air pour les excursions en canoë, d’autres veulent des cartes de voyage pour leurs propres voyages ou des cartes historiques pour leurs collections.

« Les gens veulent des cartes pour la décoration, pour s’informer et pour s’inspirer », a-t-il déclaré. « Les cartes sont des symboles, et les symboles sont puissants. »

Une forme de voyage dans le temps

Les cartes sont presque une forme de voyage dans le temps, a expliqué George Bevan, professeur agrégé et directeur actif du département de géographie et de planification de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, où il enseigne un cours de premier cycle sur l’histoire de la cartographie.

Les cartes historiques peuvent préserver des paysages qui pourraient être perdus ou reconstruire un quartier qui a changé depuis longtemps, a-t-il dit, notant que c’est la raison pour laquelle les bibliothécaires et les chercheurs ont fait un énorme effort pour numériser les cartes historiques.

Pour beaucoup, les cartes contiennent également un élément de nostalgie, a déclaré Bevan.

« La carte physique a probablement le même attrait que le disque vinyle. C’est tactile, c’est là, c’est présent – ce n’est pas éphémère. »

REGARDER | Voyez les dessins cachés dans les terres humides du Nouveau-Brunswick : Survolez des conceptions cachées creusées dans les zones humides Pendant des années, des conceptions cachées ont été creusées dans le marais Tantramar du Nouveau-Brunswick, mais grâce à des technologies comme les drones et les applications de cartographie par satellite, elles sont visibles pour tous.

Mais même avec une baisse de l’utilisation des cartes papier et des boussoles (Bevan note que le concept d’utilisation d’une carte physique est « assez étranger » à ses étudiants), il soutient que la carte elle-même est toujours très vivante.

À bien des égards, les cartes sont plus intégrées dans notre vie quotidienne qu’elles ne l’ont jamais été, a-t-il déclaré, notant à quel point nous utilisons tous le GPS, la vue satellite et Google Maps. Et en cartographie, ils ont tendance à utiliser des systèmes d’information géographique – des bases de données qui produisent des cartes dynamiques. Les cartes en ligne et dynamiques restent des cartes, même si vous ne pouvez pas les conserver.

« Cela reviendrait à dire que parce que nous n’utilisons plus d’appareils photo argentiques, nous ne faisons plus de photographie. En fait, nous faisons plus de photographie », a déclaré Bevan.

« Bien sûr, la carte est toujours là, mais le support a certainement profondément changé. »

Pourtant, alors que la lecture des cartes devient plus numérique, Bevan a déclaré qu’il s’inquiétait de l’avenir des connaissances traditionnelles, telles que la navigation inuite et la cartographie des étoiles polynésienne.

« C’est ce que nous risquons de perdre. »

Une personne explore une carte géante du Canada lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal en décembre 2022. (Lars Hagberg/AFP/Getty Images)

« C’est normal de se perdre »

Adam Moxham, 41 ans, d’Innisfail, en Alberta, a déclaré qu’il utilise à la fois des cartes numériques et physiques, et que les deux ont leur place. Lors d’un récent voyage de camping avec sa femme et son fils, ils ont utilisé une carte physique du camping. Mais pour les déplacements, ils ont tendance à utiliser le GPS.

« J’aime savoir que nous pouvons utiliser des cartes physiques, en cas de panne de courant », a-t-il déclaré.

Moxham dit qu’il ne sait pas comment il a appris à lire une carte – c’est juste une compétence qu’il a toujours eue.

Mais lorsqu’on lui demande ce qu’il aime dans les cartes physiques, il n’hésite pas : c’est leur taille. Il aime que vous n’ayez pas à zoomer ou dézoomer pour avoir une perspective.

Et si vous voulez savoir où vous êtes, vous pouvez simplement faire une marque avec un crayon. « C’est normal de se perdre parfois », a déclaré Moxham.

Bien qu’il gagne sa vie en vendant des cartes physiques, Green dit qu’il utilise des cartes numériques à certaines fins. Pourtant, il dit que les cartes physiques auront toujours une chose par rapport à l’expérience de la carte numérique.

« Une carte ne manque pas de piles. »