La lecture américaine exclut la rupture entre l’Inde et le Canada alors que Blinken rencontre un diplomate indien

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, et le secrétaire d’État américain Antony Blinken arrivent pour une séance photo et de brèves remarques au Département d’État américain le 28 septembre 2023 à Washington, DC.

Blinken est le plus haut responsable américain à avoir commenté publiquement la crise qui sévit entre deux des plus proches alliés des États-Unis, lorsqu’il a exhorté L’Inde travaillera avec le Canada pour enquêter sur les affirmations de Trudeau .

Le fossé qui s’approfondit entre les deux parties concerne les alliés les plus proches du Canada : l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Si les allégations sont vraies, cela pourrait bien faire dérailler le La cour américaine envers l’Inde en tant que partenaire dans une stratégie indo-pacifique plus large visant à contrer la Chine.

Le communiqué américain indique que Jaishankar et Blinken ont discuté jeudi d’un large éventail de questions, y compris les principaux résultats de la présidence indienne du G20 et la création du G20. Le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe et son potentiel à générer des investissements dans les infrastructures transparents, durables et de haut niveau.

Le communiqué indique également que les deux dirigeants ont évoqué « l’importance continue de la coopération avant le prochain dialogue 2+2, en particulier dans les domaines de la défense, de l’espace et de l’énergie propre ».

Le dialogue ministériel 2+2 est un engagement de grande envergure dans plusieurs domaines clés de coopération, soulignant la profondeur et l’étendue des relations bilatérales entre les États-Unis et l’Inde.

Jaishankar est aux États-Unis le une visite de travail du 22 au 30 septembrequi comprenait des arrêts à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York et plusieurs réunions bilatérales à Washington DC