La lectrice de nouvelles Ellie Costello révèle une année d’enfer de harceleur après que la star de la compagnie aérienne Leo Jones l’a bombardée de messages effrayants

NEWSREADER Ellie Costello a révélé son année d’enfer de harceleur après que la star de la compagnie aérienne Leo Jones l’ait bombardée de messages effrayants.

Le présentateur de GB News, 29 ans, n’avait interviewé Jones via Zoom que lorsqu’il avait commencé à lui dire qu’il “l’aimait” et qu’elle était son “soleil”, avant de lui envoyer des fleurs et de se présenter à son travail.

Instagram

La lectrice de nouvelles Ellie Costello a parlé de son année d’enfer de harceleur[/caption] TVI

La star de la compagnie aérienne Leo Jones l’a bombardée de messages effrayants, lui a envoyé des fleurs et s’est présentée à son studio[/caption] NOUVELLES

Mais le couple ne s’était jamais rencontré – Ellie venait d’interviewer Jones via Zoom l’année dernière[/caption]

Il a également utilisé différents comptes de médias sociaux pour la contacter après qu’elle lui ait dit que ses messages étaient “plus qu’inappropriés”.

La campagne d’un an de Jones a laissé Ellie si effrayée pour sa sécurité qu’elle a souffert de nuits blanches, de stress constant et d’attaques de panique.

Ellie a maintenant partagé son année d’enfer après que Jones, qui s’est fait connaître dans l’émission de téléréalité ITV Airline avant de se réinventer en tant qu ‘”expert en voyages”, a reçu hier une ordonnance d’interdiction de cinq ans.

L’homme de 42 ans a également été condamné à une peine de prison avec sursis par le tribunal de première instance de St Albans.

Ellie a déclaré qu’elle n’avait jamais rencontré Jones en personne, ne l’avait interviewé que deux fois sur zoom l’année dernière.

Jones s’est d’abord fait un nom sur Airline, une émission qui s’est déroulée de 1998 à 2006 et a suivi la vie des employés d’EasyJet dans les aéroports.

Il a alors commencé à se qualifier d ‘«expert en voyages» et a commencé à parler de l’industrie sous les restrictions de Covid-19.

C'est ainsi qu'il a "rencontré" Ellie pour la première fois – dans une interview vidéo en août de l'année dernière.





Après l’interview, le couple a échangé des messages se remerciant simplement.

Jones a ensuite été de nouveau interviewé par Ellie en octobre, et après le segment, il a suggéré que le couple devrait présenter ensemble une émission de voyage.

Il lui a alors dit : “J’adore te voir le matin X.”

Quand Ellie n’a pas répondu, Jones a enchaîné avec: “Tu me coupes le souffle”.

Puis, au cours des trois jours suivants, il a dit “tu me motives au-delà des mots”, “j’aime te voir” et “tu es mon rayon de soleil, je t’aime”.

Jones a ensuite envoyé un message et a demandé: “Combien de temps dois-je attendre pour vous voir, cela me rend fou.”

C’est à ce moment-là qu’Ellie a finalement répondu et a dit: “S’il vous plaît, arrêtez de m’envoyer des messages, c’est plus qu’inapproprié.”

Mais les messages ne se sont arrêtés que pendant trois mois – Jones a ensuite créé un compte Instagram séparé.

Il envoie un message à Ellie en disant: “Je sais que je ne suis pas censé vous envoyer un message, mais merci pour tout ce que vous faites pour l’industrie du voyage.”

Jones a alors déclaré: “Personne ne s’approchera jamais de vous.”

Ellie a ensuite bloqué tous ses comptes de médias sociaux.

‘DE LEO’

Puis, en juin de cette année, Jones s’est présentée au studio GB News pour lui demander si elle était disponible.

Il a ensuite envoyé des fleurs avec une note qui disait: “Quelque chose à dire un bonjour de Leo X.”

Il a également envoyé un e-mail à la femme de 29 ans via son site Web qui disait: “Ellie, je ne veux pas être comme un harceleur, j’ai des sentiments pour toi, tu as joué un rôle central dans mon voyage.”

Puis, le jour des funérailles de la reine, alors qu’Ellie diffusait de la foule lors de la longue promenade au château de Windsor, elle a repéré Jones – les mains dans les poches, riant alors qu’il se dirigeait vers elle.

Ellie a frénétiquement appelé la police, mais dit qu’elle était incapable de prononcer ses mots et qu’elle n’a pu dire que “harceleur” alors qu’elle commençait à avoir une crise de panique.

Quand elle réussit à se calmer, Jones avait disparu.

Hier, devant le tribunal de première instance de St Albans, Ellie a raconté à quel point Jones avait eu un impact sur sa vie et son travail.

Elle a même reçu un garde du corps.

CRISE DE PANIQUE

Le Daily Mail a rapporté qu’en parlant de ce qui s’est passé le jour des funérailles de la reine, Ellie a déclaré: «J’ai été ébranlée après que Leo Jones se soit rapproché de moi.

“J’ai eu une crise de panique, je ne pouvais ni respirer ni parler, quand j’ai réalisé qu’il s’était approché si près de moi, j’ai vraiment paniqué.

« Il a dû me suivre après avoir regardé mon émission ce matin-là.

“Cela m’a rendu nerveux à l’idée de sortir des voitures et d’aller seul dans des endroits.”

Ellie a déclaré que dans son travail, il était “impossible” de ne pas dire où elle se trouvait et qu’elle avait désormais un agent de sécurité pour qu’elle se sente en sécurité au travail.

Elle a ajouté: «L’agent de sécurité m’a appris des moyens d’aider à me protéger, de porter des couleurs moins vives, d’attacher mes cheveux, de me positionner par rapport à une route, de faire face à l’extérieur pour voir les menaces venir.

« J’ai dû changer mon comportement au travail et dans la vie de tous les jours.

« Je ne souhaiterais cela à personne. Je veux juste me sentir en sécurité et en sécurité au travail.

« TRÈS DÉLUSANT »

Ellie a déclaré que les 16 derniers mois ont été remplis “d’inquiétude constante, de stress constant et de tension constante dans ma vie”.

Elle a poursuivi: “La pensée de voir son visage me fait pleurer. Je suis frustré par moi-même de l’avoir laissé durer si longtemps.

Ellie a déclaré plus tard au Mail: «Certains hommes regardent des femmes journalistes et pensent qu’ils vous connaissent.

“Il a clairement senti en me regardant qu’il me connaissait très bien et que nous étions en couple.

“J’ai eu l’impression qu’il était très délirant malgré le fait que nous ne nous soyons jamais rencontrés en personne, il a agi comme si nous étions dans une relation.”

Elle a ajouté: “Je pleurais dans la salle des témoins avant de venir au tribunal aujourd’hui, il a fallu tout mon corps pour le faire, mais je voulais que le tribunal m’entende en personne dans mes propres mots ce que cela m’a fait.”

Jones a plaidé coupable d’avoir causé au présentateur une grave inquiétude, de la détresse et de l’angoisse mentale et a été condamné à une peine privative de liberté de 26 semaines, avec sursis de deux ans et à une ordonnance d’interdiction de cinq ans.

Il s’occupe maintenant de son père âgé, a déclaré le tribunal.

Mlle Costello a ajouté: «Tout ce que je voulais, c'était une ordonnance d'interdiction, car je pourrais alors me sentir en sécurité. Donc, le fait que j'en ai un depuis cinq ans est fantastique.





Entre-temps, il a également été révélé hier qu’une super plainte avait été déposée par des groupes de sécurité au sujet de prétendus manquements de la police à traiter les harceleurs.

Cela survient alors que seulement 5% des plaintes de harcèlement ont abouti à des accusations par le CPS avec des défaillances systémiques de la police laissant de nombreuses victimes en danger, affirme-t-on.