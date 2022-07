La leçon saoudienne de Biden : le seul chemin passe par MBS

BEYROUTH, Liban – L’Arabie saoudite que le président Biden visitera cette semaine est un pays activement remodelé par les caprices et les visions d’un seul homme : le prince héritier Mohammed bin Salman.

En tant que dirigeant de facto de la monarchie riche en pétrole, le prince de 36 ans s’est présenté comme un réformateur, assouplissant certaines restrictions de l’islam ultraconservateur en permettant aux femmes de conduire et en autorisant des cinémas et des concerts autrefois interdits.

Mais le règne du prince a également été défini par son institutionnalisation de la force – à la fois pour étouffer la dissidence intérieure et pour poursuivre une politique étrangère plus musclée. Allant au-delà de l’ancien modèle saoudien de culture discrète de l’influence avec une diplomatie axée sur l’argent, le prince Mohammed a bombardé le Yémen, a pris des mesures agressives pour emprisonner les militants et les critiques et, selon la Central Intelligence Agency, a envoyé le commando qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi.