La leçon qui donne à réfléchir de l’Allemagne à Anthony Albanese sur les ambitions en matière de changement climatique

Les combustibles fossiles sont utilisés pour chauffer environ 75 % du parc immobilier allemand et environ 40 % de toutes les chaudières ont plus de 20 ans. Après des années de négligence, il y avait un consensus sur le fait que la façon dont les bâtiments sont chauffés doit changer pour réduire les émissions, qui sont directement responsables d’environ 15 % de la production de carbone du pays.

En juin, le soutien au parti d’extrême droite est passé à 17-19 %, en deuxième position avec les sociaux-démocrates de Scholz, car il a exploité les inquiétudes concernant le coût de la vie, l’effet de la transition verte sur les factures d’électricité et un nouveau poussée migratoire.

La controverse sur le projet de loi a plongé le gouvernement de Scholz dans sa pire crise depuis son entrée en fonction il y a près de 18 mois. L’inquiétude a frappé le gouvernement dans les sondages d’opinion et s’est notamment traduite par une chute massive de la cote de popularité des Verts, qui ont désormais pris du retard sur l’Alternative pour l’Allemagne d’extrême droite.

Alors que les Allemands parlent depuis longtemps d’un grand jeu en matière de climat, leurs actions n’ont pas produit les résultats à la hauteur de la rhétorique. La nation a raté ses objectifs climatiques au cours des deux dernières années et elle a dû rouvrir des centrales au charbon mises sous cocon l’année dernière lorsque la crise du gaz causée par la guerre en Ukraine a éclaté.

Aujourd’hui, même le gouvernement reconnaît que la réalisation de la prochaine grande étape climatique – une réduction des émissions de 65% en 2030 par rapport aux niveaux de 1990 – sera un défi majeur. Abritant de nombreuses industries à forte intensité énergétique, l’Allemagne vise à réduire ses émissions à zéro net d’ici 2045.

Pire maintenant pour Scholz, c’est que son pays – pendant si longtemps la puissance économique de l’Europe continentale – était le seul membre du Groupe des 20 pays industriels et en développement, à l’exception de la Russie, à afficher un produit intérieur brut inférieur au cours des trois premiers mois de 2023 à celui un an plus tôt.

Le PIB de l’Allemagne a reculé de 0,5 % – tandis qu’aux États-Unis, le PIB a augmenté de 1,6 % – et sa faiblesse a été l’un des facteurs qui ont fait basculer la zone euro dans une récession au début de cette année.