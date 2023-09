La leçon finale d’Anakin rajeunit le maître et l’apprenti

L’épisode de cette semaine de Ahsoka a donné à son héros titulaire une dernière occasion d’apprendre d’un maître ayant beaucoup à apprendre lui-même, alors que le voyage chronométré d’Ahsoka à travers sa vie l’a emmenée côte à côte et contre Anakin Skywalker. Mais ce faisant, Maître et Apprenti se tournaient vers un avenir au-delà du creuset dans lequel l’Ordre Jedi les avait créés.

« Shadow Warrior » emmène Ahsoka dans un voyage à travers le les batailles qui ont défini son enfance— un point péniblement souligné alors que son esprit est placé dans le corps de son jeune moi, interprété par Ariana Greenblatt, 16 ans, expliquant clairement d’une manière ou d’une autre Guerre des clones je n’ai jamais pu voir à quel point Ahsoka était jeune. Guidé par une vision de son ancien maître, Anakin Skywalker, la dernière leçon qu’il doit lui enseigner est celle de la croissance et de l’abandon de l’héritage du passé auquel ils sont tous deux liés. Mais c’est aussi celui enraciné dans la prison Ahsoka et l’esprit d’Anakin aspire à être libre de: un combat sans fin, depuis leur jeunesse jusqu’à tout ce qui se trouve au-delà dans la Force cosmique.

Au début, cela est littéralement martelé alors que la vision d’Anakin allume son sabre laser et se balance à plusieurs reprises sur son ancien élève – se battre ou mourir, la leçon qui a toujours été et sera au cœur de leur relation en tant que maître et apprenti. Après tout, ils n’avaient pas d’autre choix : la Guerre des Clones avait imposé cette vie à l’Ordre Jedi, et l’Ordre Jedi l’avait embrassée à bras ouverts et dans un aveuglement qui avait condamné son déclin pendant des générations. Ahsoka, une enfant, n’avait pas d’autre choix que d’être autre chose que le commandant Tano. Elle et des milliers d’enfants comme elle – des milliers d’enfants comme Anakin aussi – ont été transformés en armes dont ils n’auraient jamais voulu être. Elle était donc une guerrière en première ligne de la guerre, chargeant au combat aux côtés de son maître, le guerrier le plus légendaire de tous. Un héritage dans lequel Anakin n’avait pas non plus le choix et craignait de devenir son apprenti à son tour. L’Ordre Jedi a fait des soldats de maintien de la paix des soldats, et comme Guerre des clones entonné : les bons soldats suivent les ordres.

Il est révélateur que les trois champs de bataille sur lesquels nous sommes emmenés dans « Shadow Warrior » soient tous des moments de la guerre des clones où la véritable réalité de cet héritage frappe le plus durement Ahsoka. Teth, sa première expérience de combat complète aux côtés d’Anakin, Ryloth, une campagne où elle a été forcée d’affronter son statut de Jedi et de chef de soldats dont la vie était autant entre ses mains que la sienne, Mandalore, un sombre rappel que même comme Ahsoka pouvait échapper au système de l’Ordre Jedi, le conflit dans lequel l’Ordre l’a façonnée est toujours l’avait dans ses bras. Faut-il s’étonner qu’elle se soit retrouvée de retour en tant que Fulcrum à l’ère de la Rébellion, destinée à jamais à errer dans la galaxie en s’engageant dans un combat après l’autre comme un Ronin errant ?

Ce que la vision d’Ahsoka, et le reflet d’Anakin dans celle-ci – et celui d’un Anakin toujours aux prises avec sa propre relation à un héritage de violence – lui donne, c’est une chance de sortir du creuset qui l’a définie si longtemps. Il est révélateur que le seul moment où elle trébuche dans ce voyage spirituel est lorsqu’elle réfléchit à la leçon sur l’esprit d’Anakin, lorsqu’elle doute qu’elle puisse être plus qu’un guerrier sans fin – et, ce faisant, rend son reflet sombre et tordu, pour se donner une autre chose à combattre. Ce n’est pas du tout une leçon sur Anakin, même s’il a lui-même été confronté à des luttes similaires, forgées dans le même creuset, mais sur Ahsoka, si horrifiée par une vie de conflit, incapable de voir au-delà pendant si longtemps. « Il te manque conviction», grogne Anakin, mais ce n’est pas la conviction de se lever et de se battre, mais la conviction d’être plus que cela – plus que ses doutes sur ce qu’elle et son héritage peuvent être. Jusqu’à ce qu’elle fasse le choix, désarmant Anakin et jetant son sabre de côté, qu’il y a une vie à mener au-delà de celle d’un guerrier.

Et c’est comme si un interrupteur s’enclenchait. À partir du moment où Ahsoka revient de ses visions, il y a en elle une légèreté et une chaleur qui n’auraient jamais vraiment pu faire surface dans Ahsokales quatre premiers épisodes de, ou ses apparitions antérieures dans Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett. Là-bas et ici, elle pouvait repousser cet héritage et ce cycle de conflits qui, selon elle, l’avaient condamnée depuis son enfance : être le Ronin, rejeter l’héritage direct d’Anakin dans l’académie Jedi de Luke, et le bagage ça vient avectente, et échoue, de lui apprendre propre élève rebelle– elle n’a jamais vraiment pu y échapper jusqu’à ce moment de catharsis, forgé non pas dans le combat mais dans le lâcher prise. La dernière leçon d’Anakin est un cadeau qui permet à Ahsoka de se remodeler et d’aller au-delà de la guerre qui les a poussés sur leurs chemins les plus sombres et les plus solitaires. Ce n’est plus un outil forgé au combat, mais une personne qui peut simplement être, qui peut choisir de se battre si besoin est, mais qui peut aussi choisir de simplement vivre.

Qui est exactement Ahsoka Tano a longtemps été la lutte centrale de son arc de personnage – de l’héritage de son maître à sa sortie de l’Ordre Jedi, en passant par qui elle était et ce qu’elle représentait pour la galaxie à l’ère de l’Empire. Aujourd’hui, elle est enfin libre de façonner cette définition elle-même, au lieu de la laisser façonner à sa place.

