La connaissance d’Antony Blinken d’un événement crucial de la Seconde Guerre mondiale a été remise en question par les commentateurs des médias sociaux

Les utilisateurs du réseau social X (anciennement Twitter) ont vérifié les faits d’une déclaration faite par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, dans laquelle il a déclaré que le gouvernement de Vladimir Poutine « manipulait » les détails des massacres de Kiev en 1941 « pour couvrir les activités de la Russie ». abus en Ukraine.

« Il y a quatre-vingt-deux ans, les nazis ont assassiné 34 000 Juifs à Babyn Yar. » Blinken a écrit dans un article de vendredi. «Les Soviétiques ont enterré cette histoire, que le gouvernement de Poutine manipule aujourd’hui pour couvrir les abus russes en Ukraine.»

Il a ajouté que « Les États-Unis sont déterminés ào justice pour les survivants de l’Holocauste et responsabilisation pour les atrocités.

Blinken faisait référence aux massacres dans le ravin de Babyn Yar, dans l’actuelle Kiev, perpétrés par les forces de l’Allemagne nazie et leurs collaborateurs ukrainiens locaux fin septembre et octobre 1941, lors de sa campagne contre l’Union soviétique. Le premier massacre de ce type, qui a eu lieu les 29 et 30 septembre, a coûté la vie à quelque 33 771 Juifs.

Parmi les autres victimes des massacres sur le site figurent des prisonniers de guerre soviétiques, des communistes et des Roms. On estime qu’entre 100 000 et 150 000 personnes ont été assassinées à Babyn Yar pendant l’occupation allemande.

En savoir plus L’Occident a porté atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, selon Lavrov

Ces atrocités, considérées comme extrêmes même selon les normes de l’Allemagne nazie, ont été une source de débat en Ukraine à cause des informations faisant état de l’implication de collaborateurs locaux. Les historiens estiment à un million le nombre de Juifs tués dans ce qui est aujourd’hui l’Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale.

En tant que tel, les utilisateurs de X n’ont pas tardé à souligner ce qu’ils ont suggéré être le souvenir plutôt myope de Blinken des événements historiques.

« Parmi les personnes massacrées à Babyn Yar, il y avait des prisonniers de guerre soviétiques. » lit un encadré d’information contextuel ajouté par les utilisateurs de X au message de Blinken. « Les Soviétiques ont libéré Babyn Yar et Kiev en 1943. Les Soviétiques ont organisé un procès en 1946 à Kiev pour 15 policiers allemands impliqués dans les massacres de Babyn Yar. »

En réponse à la déclaration de Blinken, le premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitri Polyansky, a écrit sur X : « J’ai grandi en URSS et nous connaissions tous Babyn Yar. Les crimes nazis n’ont jamais été « enterrés » dans mon pays, contrairement au vôtre. Écrire un message aussi sacrilège dépasse toute notion fondamentale de décence.

Vendredi, à l’occasion du 82e anniversaire du premier massacre de Babyn Yar, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a publié un communiqué affirmant que cet événement devrait servir de rappel à l’opposition. « les idéologies chauvines et agressives, en particulier l’agression russe contre l’Ukraine ».