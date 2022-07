La leçon de 2020-2022 – Shaw Local

Les années 1970 à 2020 ont été tranquilles et prospères. L’ère de la liberté, des opportunités, de l’amusement et de la technologie a engendré la course des entreprises vers la vitesse et la cupidité. Le confinement de 2020 s’est transformé en autocratie politique. Le gouvernement, ne laissant pas une crise se perdre, a manipulé le public. Ils se sont efforcés d’éradiquer la foi, l’espoir et l’amour et ont semé la panique et la peur jusqu’à l’effondrement économique.

La prospérité de 1970 à 2022 a permis d’oublier facilement les (deux) guerres mondiales précédentes, les victimes de l’Holocauste, la Grande Dépression et le mouvement des droits civiques. Les mémoriaux et les rappels historiques ont été effacés afin que les générations actuelles et futures soient moins conscientes des luttes remarquables de l’Amérique pour la démocratie.

Les conspirateurs qui ont perpétué la plus grande restriction de masse, « le confinement », sont des criminels contre toute l’humanité. Ils ont simultanément volé le mouvement, le toucher, la parole, la religion, les vacances en famille, les amis d’école, l’histoire et les visions du futur. L’autonomie et la souveraineté sont tombées dans les mandats exécutifs et le règne de la foule.

Le vaccin à vitesse de distorsion n’a pas fait grand-chose pour arrêter le COVID-19. “Le coup de feu”, était initialement un signe de foi et d’espoir malgré son échec à être le remède qu’on prétendait être. La fausse panacée corporative du « coup » a été une révélation qui a sauvé les meilleurs d’entre nous des pires d’entre nous.

Nous sommes un peuple libre. Plus jamais nous ne devrions nous permettre d’accepter des « conseils » sans fondement de la part de porte-parole bureaucratiques qui proclament qu’ils sont des experts, mais qui ne produisent pas les preuves à l’appui de leurs affirmations.

L’histoire enregistrera “La grande leçon de 2020 à 2022”, lorsque l’arrogance politique a intentionnellement divisé l’opinion publique, a brisé les chaînes énergétiques et d’approvisionnement et a désespérément essayé, mais n’a pas réussi à briser l’esprit américain.

Rick Dime

Richmond