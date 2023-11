La leader française d’extrême droite Marine Le Pen est critiquée pour son projet de marche contre l’antisémitisme

PARIS — La leader française d’extrême droite Marine Le Pen a déclenché une cacophonie de critiques sur son projet de participer à une marche de protestation le week-end. montée de l’antisémitisme en France, les critiques affirment que son parti autrefois paria n’a pas réussi à se débarrasser de son héritage antisémite malgré une légitimité politique croissante.

La Première ministre Elisabeth Borne, de nombreux partis politiques et citoyens participeront à la marche dominicale. Le Pen a déclaré qu’elle et son parti du Rassemblement national seraient également présents, dans ce que certains considèrent comme une tentative de tirer parti de la guerre entre Israël et le Hamas pour se rendre plus acceptable auprès des électeurs traditionnels.

Le fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, son père, a été reconnu coupable à plusieurs reprises de discours de haine antisémite et a minimisé la portée de l’Holocauste. Sa fille Marine, finaliste aux deux dernières élections présidentielles et probablement l’une des principales candidates en 2027, s’est efforcée de nettoyer l’image du parti, en expulsant son père et en changeant son nom de Front National en Rassemblement National.

Mais l’actuel président du parti, Jordan Bardella, a déclaré cette semaine dans une interview sur BFM TV qu’il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite, une remarque qui a ravivé le lien entre passé et présent.

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a déclaré mercredi que le parti de Marine Le Pen “n’a pas sa place” dans ce qui est qualifié de “grande marche civique”. Il a toutefois souligné que la marche est publique et que « chacun est libre, en sa conscience, d’y participer ou non ».

La marche a été convoquée par les dirigeants du Sénat et de la chambre basse du Parlement, l’Assemblée nationale, dans un contexte d’augmentation alarmante des actes anti-juifs en France depuis le début de la guerre d’Israël contre Hamas après sa surprise du 7 octobre attaque contre Israël.

Mercredi, les autorités ont dénombré 1 159 actes antisémites depuis le 7 octobre, soit près de trois fois plus que tous les actes contre les Juifs français en 2022, selon le ministère de l’Intérieur. La France compte la plus grande population juive d’Europe, mais étant donné sa propre collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, les actes antisémites rouvrent aujourd’hui de vieilles cicatrices.

«Bien sûr, je participerai. (Président du Parti) Bardella sera là. Tous nos élus seront là et j’appelle tous nos adhérents, tous nos électeurs à venir”, a déclaré Le Pen sur RTL.

Le groupe de coordination juif connu sous le nom de CRIF fait partie de ceux qui estiment que Le Pen n’est pas la bienvenue. La présidente de la Chambre, Yael Braun-Pivet, qui a appelé à marcher avec le leader du Sénat, a déclaré mercredi soir à la télévision TF1 qu’aucun parti politique n’avait été invité mais qu’elle ne marcherait pas « à côté » de Le Pen.

On a moins fait de bruit autour de la présence annoncée à la marche d’Eric Zemmour, un homme politique d’extrême droite, dont le petit parti de la Reconquête a drainé certaines personnalités du Rassemblement national, dont la nièce de Le Pen, Marion Maréchal, qui doit également manifester.

Le parti de Zemmour comme celui de Le Pen s’attaquent à ce que l’extrême droite appelle une « submersion » des migrants, majoritairement musulmans, et expriment leurs craintes d’un bouleversement du mode de vie des Français.

Avec 88 députés du Rassemblement national à la chambre basse, Le Pen, désormais elle-même députée, est devenue une force politique avec laquelle il faut compter, contrairement à Zemmour.

Pourtant, la méfiance s’accroche au parti de Le Pen.

« Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national », a déclaré Borne en mai sur Radio J, la radio communautaire juive, affirmant qu’elle considère qu’il s’agit d’une « idéologie dangereuse ».

“Changer de nom ne change pas les racines”, a-t-elle répondu, ajoutant “oui, également héritière de Pétain”, en référence au maréchal Philippe Pétain, qui a dirigé le gouvernement collaborationniste de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce qui pourrait surprendre les critiques de Le Pen, le célèbre chasseur de nazis Serge Klarsfeld a déclaré dans une interview publiée jeudi dans le quotidien Le Figaro que la présence dimanche de Le Pen et de son parti est pour lui « tout à fait positive ».

Il a rappelé que les poursuites judiciaires engagées par son association, les Fils et Filles de Juifs déportés de France, avaient abouti à la condamnation de Jean-Marie Le Pen.

« Pour moi, l’ADN de l’extrême droite, c’est l’antisémitisme. Alors, quand je vois un grand parti issu de l’extrême droite abandonner l’antisémitisme, le négationnisme et marcher vers les valeurs républicaines, je me réjouis », aurait déclaré Klarsfeld.

Président français Emmanuel Macrons’adressant à l’extrême droite sans nommer personne, a déclaré mercredi dans un discours devant les francs-maçons du pays que « certains prétendent soutenir nos compatriotes juifs en confondant le rejet des musulmans et le soutien aux juifs ».

Ce n’est pas la première fois que la classe politique tient Le Pen à bout de bras lors de manifestations. Elle a été effectivement exclue de la « marche pour l’unité » en 2015 qui a rassemblé les dirigeants du monde entier après trois attentats terroristes. Le Pen s’est retiré dans un fief du parti dans le sud de la France, Beaucaire, et y a organisé une petite marche. Plus récemment, en 2019, elle a participé à une vaste manifestation contre la réforme des retraites du gouvernement – ​​mais a dû s’enfuir clandestinement en raison des protestations contre elle.