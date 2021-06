La Lazio trouve le moyen idéal d’annoncer Sarri alors que l’ancien patron de la Juventus et de Chelsea revient en pirogue

Sarri, 62 ans, a été confirmé mercredi comme nouveau patron de l’équipe du Stadio Olimpico, marquant un retour au football après avoir passé la saison dernière sur la touche après son départ de la Juventus à l’été 2020.

L’Italien a quitté Turin bien qu’il ait guidé les Bianconeri vers le titre de Serie A – une décision que la Juve a peut-être laissée en ruine après que le remplaçant Andrea Pirlo n’a réussi à les diriger vers la quatrième place avant d’être renvoyé fin mai.

Sarri est maintenant de retour et occupe la place laissée par Simone Inzaghi à la Lazio après que le joueur de 45 ans a mis fin à un séjour de cinq ans pour passer à l’Inter Milan, vainqueur du titre, après le départ d’Antonio Conte.

La Lazio avait la publication parfaite sur les réseaux sociaux pour taquiner l’arrivée de son nouveau patron, en publiant simplement un emoji d’une cigarette allumée.

🚬 – SSLazio (@OfficialSSLazio) 9 juin 2021

Sarri est devenu synonyme de cette habitude tout au long de sa carrière, et des rapports ont affirmé qu’il fumait jusqu’à 80 cigarettes par jour.

S’il n’est pas autorisé à fumer sur la ligne de touche, Sarri est souvent vu en train de mâcher un mégot de cigarette pour le faire passer à travers les matchs.

Le message crypté a rapidement été suivi d’images d’une banque – une référence à l’ancienne profession de Sarri avant qu’il ne commence comme entraîneur dans les ligues inférieures italiennes.

Si les fans n’avaient pas déjà dévoilé l’identité de leur nouveau manager, une révélation complète est alors venue du club, avec une déclaration sur leur site Web indiquant simplement « La SS Lazio annonce que Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de l’équipe première.

𝙐𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇𝙀 🤝Maurizio Sarri è il nuovo allenatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale ⚪️🔵➡️ https://t.co/rfiKjcRd4Spic.twitter.com/c13ZOstWmB – SSLazio (@OfficialSSLazio) 9 juin 2021

Sarri s’est imposé parmi l’élite des entraîneurs italiens pendant son séjour à Naples, guidant l’équipe vers une paire de deuxièmes places derrière la Juventus au classement et étant célèbre pour le style de jeu « Sarriball » à haute énergie inculqué à ses équipes.

Un passage à Chelsea a suivi à l’été 2018, et bien que Sarri ait guidé l’équipe vers le titre de l’UEFA Europa League et une troisième place en Premier League, l’italien et le club londonien se sont séparés d’un commun accord après que sa philosophie n’ait pas réussi à prendre racine. avec les fans.

Le retour de Sarri fait partie d’un manège managérial qui a vu 12 clubs de Serie A changer d’entraîneur avant la saison prochaine, seuls l’AC Milan et l’Atalana dans le top 10 gardant leur manager.

Sarri prend le contrôle d’une équipe de Lazio qui a terminé sixième de Serie A la saison dernière, et qui jouera en Ligue Europa lors de sa prochaine campagne.