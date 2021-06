La Lazio taquine l’arrivée de Sarri avec des emoji de cigarette

Maurizio Sarri a précédemment dirigé la Juventus, Chelsea et Naples. Giampiero Sposito/Getty Images

La Lazio a pratiquement confirmé l’arrivée de Maurizio Sarri en tant que manager mercredi lorsqu’ils ont tweeté un emoji d’une cigarette – un clin d’œil au penchant du nouvel entraîneur pour le tabagisme.

🚬 – SSLazio (@OfficialSSLazio) 9 juin 2021

Des informations en Italie ont indiqué que le joueur de 62 ans avait signé un contrat de deux ans avec le club.

Sarri était sans club depuis sa sortie de la Juventus en août 2020 à la suite de leur élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Lyon.

Auparavant, Sarri a dirigé plusieurs clubs des ligues inférieures italiennes avant un premier passage en Serie A lorsqu’il a guidé Empoli vers la promotion en 2014, puis la sécurité lors de la campagne suivante, ce qui lui a valu d’être transféré à Naples.

Lors de sa première saison à Naples, il a mené le club à la conquête du titre avant que la Juve ne les dépasse et remporte le titre. Scudetto. Cette même saison, Gonzalo Higuain a battu le record de Serie A du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison avec 36. Le record a été égalé lors de la saison 2019-2020 par l’attaquant de la Lazio Ciro Immobile.

Sarri s’est ensuite rapproché encore plus du titre de Napoli en 2017-18, mais a perdu quatre points contre la Juve. Il est parti pour Chelsea cet été-là et les a menés à une troisième place et à une victoire en Ligue Europa – remportant la finale 4-1 contre Arsenal.

Il est parti pour retourner en Italie avec la Juve et a remporté le titre de Serie A, le neuvième d’affilée du club, et a atteint la finale de la Coppa Italia avant d’être remplacé par Andrea Pirlo.

Simone Inzaghi a quitté la Lazio pour l’Inter, champion de Serie A, après cinq saisons au cours desquelles il a remporté la Coppa Italia et la Supercoppa italienne à deux reprises. Il a également ramené la Lazio en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 1999-00.

La Lazio a terminé la campagne 2020-21 à la sixième place et jouera en Ligue Europa.

Huit des 10 meilleures équipes de Serie A de la saison dernière ont changé de manager cet été, les rivaux de la Lazio, Roma, nommant Jose Mourinho.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.