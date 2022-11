La Lazio grimpe à la deuxième place avec une victoire 1-0 sur Monza

La Lazio a grimpé à la deuxième place de la Serie A après une victoire 1-0 à domicile contre Monza jeudi grâce à un but en seconde période du remplaçant Luka Romero.

Monza pensait avoir pris les devants après 13 minutes, mais l’effort d’Andrea Petagna a été exclu en raison d’un hors-jeu après un contrôle VAR.

La première mi-temps a été serrée et la Lazio a scellé la victoire à la 69e minute lorsque le gardien de Monza Michele Di Gregorio n’a pas pu retenir le tir de Pedro et Romero a réagi rapidement au ballon perdu et l’a mis dans le filet.

La Lazio est deuxième du classement avec 30 points en 14 matchs, huit derrière le leader Napoli. Monza est 15e avec 13 points.

