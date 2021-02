La lave et les cendres remplissent le ciel alors que le mont Etna en Italie éclate pour la quatrième fois en six jours

La LAVE et les cendres éclatent du mont Etna hier pour la quatrième fois en six jours.

Il y a des peurs le volcan en Sicile, en Italie, pourrait provoquer un tsunami «dans toute la Méditerranée».

Des images dramatiques montrent le volcan le plus actif d’Europe déversant de la lave et des cendres sur les côtés du volcan.

Il n’y a pas eu de blessés ou de morts à la suite de l’explosion, mais elle a forcé un aéroport voisin à fermer temporairement.

Les habitants vivant à proximité du volcan ont rapporté que de gros morceaux de pierres volcaniques avaient recouvert la région ainsi que des cendres.

L’Etna est le plus haut volcan actif d’Europe et s’élève à 3 329 m, ce qui en fait le plus haut sommet d’Italie au sud des Alpes.

En 2017, dix personnes, dont une équipe de presse de la BBC, ont été blessées lors de l’éruption du volcan.

Une nouvelle éruption en août 2018 a envoyé des panaches de cendres et de lave crachant dans l’air, mais aucune évacuation ni aucune blessure n’a été signalée.

Les scientifiques disent que le volcan géant se rapproche de la mer Méditerranée de 14 mm chaque année, ce qui pourrait avoir des conséquences «dévastatrices».

